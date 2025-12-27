落語家の笑福亭鶴瓶が、ボウリングのご褒美でコスプレ美女からのキスをゲットし、「やっと今年が来たわ！」と満面の笑みを見せた。

【映像】セクシー美女によるご褒美シーン

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

鶴瓶にようやく幸運が訪れたのは第4フレーム。ピンクピンを倒してご褒美を獲得すると、ウマ耳にメイド姿のコスプレ美女3人が登場し、誰が1着になるかを予想する「ウマっ子レース」が開催された。

鶴瓶は当初「3番」を指名したが、美女たちが後ろを向いてしっぽを振る「パドック」を確認すると、即座に「1番」へと変更。大縄跳びや、風でスカートがめくれる「強風ゾーン」といった障害物を乗り越え、狙いどおり1番の美女が1着でゴールして鶴瓶に抱きつくと、ご褒美のほっぺキスが贈られた。

至福の瞬間に鶴瓶は満面の笑みを披露し、「ありがとうございます。やっと今年が来たわ！」と、 74歳とは思えない熱量で喜びを爆発させる。そのあまりのデレデレぶりに、新相方の霜降り明星・せいやからは「初日の出みたいな顔してました（笑）」と例えられていた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）