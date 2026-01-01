肌への優しさと強力な紫外線カット効果を両立！ハーバー研究所「2026年春 UVケアコレクション」
ハーバー研究所は、無添加※1かつ紫外線吸収剤不使用の「UVケアアイテム」全5種を、2026年2月19日(木)より通信販売および全国のショップにて数量限定で発売します。
ライフスタイルや使用シーンに合わせて最適なアイテムを選べるよう、テクスチャーや機能が異なる多彩なラインナップが登場です。
ハーバー研究所「2026年春 UVケアコレクション」
発売日：2026年2月19日(木)
販売場所：通信販売、全国のショップ
※数量限定発売
ハーバー研究所が提案する2026年のUVケアは、肌への優しさと強力な紫外線カット効果を両立させた「無添加※1」かつ「紫外線吸収剤不使用」のシリーズです。
日常使いに最適なジェルタイプから、レジャーでも安心の最強※2スペック、メイク直しに便利なパウダーまで、目的やシーンに応じて使い分けることが可能です。
すべてのアイテムに保湿成分や美容液成分が配合されており、紫外線を防ぎながら乾燥ダメージもケアできる、肌に嬉しい処方となっています。
UVカット30＜ライトベージュ＞
容量：30g
価格：2,640円(税込)
機能：SPF30 / PA+++
日常のUVケアにぴったりな、みずみずしいジェルタイプの日やけ止めです。
薄づきのライトベージュカラーが肌色を自然に補正し、ナチュラルでツヤのある仕上がりを叶えます。
クレンジング不要で洗顔料だけで落とせる手軽さも魅力。
保湿成分スクワランと美容液成分を配合し、日中の乾燥から肌を守ります。
UVカット50＜ティントベージュ＞
容量：30g
価格：2,750円(税込)
機能：SPF50 / PA++++ / UV耐水性★
香り：ローズマリーの香り
高いUVカット効果を持ちながら、化粧下地としても優秀なジェルクリームタイプです。
肌なじみの良いティントベージュが、赤みや色ムラ、くすみを自然にカバーし、美しく整えます。
オイルの中に紫外線散乱剤を内包させる処方により、きしみ感のないうるおい効果を実現。
シワの原因となるUV-A波もしっかりブロックし、汗や水に強い耐水性も備えています。
UVカットミルク50+
容量：30mL
価格：2,860円(税込)
機能：SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★
SPF、PA共に最強※2の数値を誇る、ミルクタイプの日やけ止めです。
汗や皮脂に強いウォータープルーフ処方（UV耐水性★★）を採用しており、炎天下のレジャーやマリンスポーツなど、過酷な環境下での使用に最適です。
スーッと伸びる軽やかなテクスチャーで、顔だけでなく全身のUVケアにおすすめの一品です。
UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞
価格：2,640円(税込)
機能：SPF50+ / PA++++
付属品：ミラー、専用パフ
メイクの上から手軽に塗り直しができる、最強※2スペックのパウダータイプUVケアです。
高分散処理された微細なパウダーが肌の凹凸にピタッと密着し、紫外線をガード。
皮脂吸着成分「シーバムフィックスパウダー」配合により、汗や皮脂による化粧くずれを防ぎ、サラサラの肌を長時間キープします。
UVスペシャルケアセット
価格：
・UVカット30タイプ 4,180円(税込)
・UVカット50タイプ 4,290円(税込)
セット内容：
1. 選べる日やけ止め（UVカット30 または UVカット50）
2. UVカットスティック（SPF50+ / PA++++）
3. オリジナルポーチ（※推定）
好みの「日やけ止め」と、手を汚さずに直塗りできる便利な「UVカットスティック」がセットになった特別キットです。
「UVカットスティック」は、スルスルと伸びて肌に密着し、日やけが気になる部分をピンポイントでケアできる優れもの。
ポーチに入るコンパクトサイズで、外出先での塗り直しにも重宝します。
※1 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は一切無添加
※2 ハーバー研究所におけるＳＰＦ、ＰＡの最大値
肌への優しさを追求した「無添加」処方で、春夏の強い紫外線から肌を守り抜くハーバーのUVケアシリーズ。
シーンに合わせた使い分けで、2026年も健やかな素肌美をキープする強い味方となります。
ハーバー研究所「2026年春 UVケアコレクション」の紹介でした。
