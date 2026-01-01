Æó³¬Æ²Ï¡4°Ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ5°Ì¡¡¥¸¥ã¥ó¥×½µ´ÖÂè2Àï
¡¡¡Ú¥¬¥ë¥ß¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ë¥Æ¥ó¥¥ë¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Ï1Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¬¥ë¥ß¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ë¥Æ¥ó¥¥ë¥Ø¥ó¤ÇÅÁÅý¤Î¥¸¥ã¥ó¥×½µ´ÖÂè2Àï¤ò·ó¤Í¤¿¸Ä¿ÍÂè13Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS142¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤¬137.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢138¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×284.1ÅÀ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï5°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬303.1ÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×½µ´Ö2Ï¢¾¡¡£º£µ¨7¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»16¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï15°Ì¡¢º´Æ£¹¬Ü¿¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤Ï25°Ì¡£