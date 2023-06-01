Hey! Say! JUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡¢X³«Àß¤òÊó¹ð ¡È¤ä¤Ö¤Ò¤«¡É¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¸÷¤¯¤ó¤Ë¤Ï´Å¡¹¤À¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/02¡ÛHey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤¬1·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ
È¬²µ½÷¤Ï¡ÖX¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ôÈ¬²µ½÷¸÷¥¨¥Ã¥¯¥¹³«»Ï¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆX³«Àß¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌù¹¨ÂÀ¤Ï¡Ö¸÷¤è¤¦¤³¤½X¤Ø¡ª¡ª¤³¤ì¤¬ÊÖ¿®¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÊÖ¿®¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬°úÍÑ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¬²µ½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
Ìù¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿È¬²µ½÷¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢°úÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ý¥¹¥ÈÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ìù¤ÏÈ¬²µ½÷¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸÷¤¯¤óX³«Àß´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¹¹¿·³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁáÂ®¤ä¤Ö¤Ò¤«¤Ç¥¤¥Á¥ã¥³¥é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢°úÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ý¥¹¥ÈÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È¬²µ½÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°úÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¡¼ÀË¤·¤¤¡ª¤½¤ì¤Ï¥ê¥Ý¥¹¥È¤À¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢¡ÖÌù¤¯¤ó¸÷¤¯¤ó¤Ë¤Ï´Å¡¹¤À¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¨Êý¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ö¤Ò¤«²Ä°¦¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMPÈ¬²µ½÷¸÷¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ
¢¡È¬²µ½÷¸÷¡¢X³«Àß¤òÈ¯É½
È¬²µ½÷¤Ï¡ÖX¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ôÈ¬²µ½÷¸÷¥¨¥Ã¥¯¥¹³«»Ï¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤ÆX³«Àß¤òÊó¹ð¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌù¹¨ÂÀ¤Ï¡Ö¸÷¤è¤¦¤³¤½X¤Ø¡ª¡ª¤³¤ì¤¬ÊÖ¿®¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÊÖ¿®¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤¬°úÍÑ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¬²µ½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£
¢¡¡È¤ä¤Ö¤Ò¤«¡É¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸÷¤¯¤óX³«Àß´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¹¹¿·³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁáÂ®¤ä¤Ö¤Ò¤«¤Ç¥¤¥Á¥ã¥³¥é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢°úÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ý¥¹¥ÈÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È¬²µ½÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°úÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¡¼ÀË¤·¤¤¡ª¤½¤ì¤Ï¥ê¥Ý¥¹¥È¤À¡×¤È¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢¡ÖÌù¤¯¤ó¸÷¤¯¤ó¤Ë¤Ï´Å¡¹¤À¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¨Êý¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ö¤Ò¤«²Ä°¦¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
X¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª#È¬²µ½÷¸÷¥¨¥Ã¥¯¥¹³«»Ï— È¬²µ½÷¸÷ (@_HikaruYaotome_) January 1, 2026
¤Ï¤¸¤á¤Æ°úÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£— È¬²µ½÷¸÷ (@_HikaruYaotome_) January 1, 2026
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û