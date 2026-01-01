「ゲラン（GUERLAIN）」のフレグランスコレクション「ラールエラマティエール（L’ART & LA MATIÈRE）」から、メゾンのシグネチャー「ゲルリナーデ（GUERLINADE）」を中核に据えた、新ライフスタイルライン「ラールドゥヴィーヴル（L’ART DE VIVRE）」が登場する。キャンドルとソープを揃え、1月15日に発売する。ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、郄島屋大阪店、西武百貨店池袋本店などで取り扱う。

ゲランが誇る香りの真髄であるゲルリナーデは、ローズ、ベルガモット、ジャスミン、ヴァニラ、アイリス、トンカビーンから成り、メゾンが生みだす数々の象徴的なフレグランスを彩るシグネチャーとなっている。この、6つの天然素材を完璧かつタイムレスに表現したラール エ ラ マティエール コレクションが、暮らしに寄り添うクリエイション ラール ドゥ ヴィーヴルとして生まれ変わる。

新たなコレクションの基幹をなすのは、エレガンスと遊び心を兼ね備えた「ラール ドゥ ヴィーヴル キャンドル」（キャンドルリフィル 新6種 220g 1万780円、キャンドル ケース 全6種 9130円）。高品質のミツロウを配合することで、ゲランを象徴する香調に、独特の芳醇な柔らかさと温もりをもたらした。香りは、既存の「フィグ アズール」「ミュゲ ドプランタン」「オンソン ディヴェール」に加え、人々を魅了する甘やかな「ヴァニーユ プラニフォリア」、甘美な感覚を呼び覚ますやわらかな香りの「ジャスミン グランディフローラム」、バラの華やかな香りの「ローズ センティフォリア」、鮮やかなグリーンのニュアンスの「ベルガモット ファンタスティコ」、ピュアな洗練性を解き放つ「イリス パリダ」、病みつきになる媚薬のような香りの「トンカ サラピア」の6つの香りが登場。また、ゲルリナーデの素材に着想を得たカラーやモチーフを融合させたジャーと香りを組み合わせることができる。

さらに、コレクションを象徴する6つの香りを落とし込んだ、ボディにもハンドにも最適な「ラール ドゥ ヴィーヴル パフューム ソープ」（全6種 150g 8250円）も合わせて登場。シアバター配合で、水分に触れた途端にクリーミーな泡立ちを実現。肌をふっくらとやわらかに整え、ほのかな香りを残す。

◾️ゲラン：公式オンラインブティック