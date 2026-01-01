小さな手にもしっかりフィット！エジソンママ「こめまるめん」
株式会社ケイジェイシーが展開するベビー用品ブランド「エジソンママ」は、国産米の米粉を100％使用したリング形状の麺「こめまるめん」3種を、2025年12月25日(木)より販売中。
「フォークから滑り落ちて上手く食べられない」というママの声から生まれた、食べやすさと素材へのこだわりが詰まった幼児食向けの新商品です。
エジソンママ「こめまるめん」
発売日：2025年12月25日(木)
メーカー希望小売価格：486円(税込)
対象年齢：12ヶ月頃〜
賞味期限：製造より1年半
種類：プレーン、緑のやさい、海のやさい
今回発売される「こめまるめん」は、子どもが自分で食べる楽しさを感じられるよう工夫されたリング形状の米粉麺です。
うどんならパクパク食べるのに、フォークから滑り落ちてしまう麺類はうまく食べられないという悩みを解決するために開発されました。
試食モニターへのアンケートでは、9割のママが「また購入したい」「また食べさせたい」と回答する高い評価を獲得。
「リングのカタチで上手につかみ食べしてくれた」「小麦アレルギーだから助かる」といった喜びの声も寄せられています。
商品の魅力がダイレクトに伝わるよう、名前も一新しての展開となります。
ポイント1：つかみやすいリング形状
リング形状は子どもの興味を引き、思わず自分でつかんで食べたくなるデザインです。
小さな手にもしっかりフィットするため、口まで落とさず運ぶことが可能。
離乳食後期ごろからの「手づかみ食べ」の練習にも最適な形状です。
フォークやお箸を使って自分で食べたい幼児期にも活躍します。
通常の細い麺とは異なり、つるつると滑ってすくいづらいという問題を解消。
食べることを諦めてしまいがちな子どもでも、パクパクと食事が進む工夫が施されています。
断面にはナミナミ加工が施されており、フォークに引っ掛かりやすく、お箸でも掴みやすい仕様です。
カトラリーデビューをサポートするだけでなく、スープなどが絡みやすいため、おいしく食べられるメリットもあります。
ポイント2：素材を味わうおいしさ
プレーンの原材料は、国産米の米粉と水のみというシンプルさを追求しています。
余計なものを入れず、お米本来のやさしい甘みともっちりとした食感を楽しめる仕上がりです。
お米由来のため吸収・消化もよく、子どもの身体にもやさしい設計となっています。
ポイント3：簡単調理＆時短アレンジ
麺をカットする手間がなく、茹でるだけで手軽に調理が完了します。
茹でた麺を小分けにして冷凍保存することも可能なため、忙しい日の作り置きにも便利です。
どんな味付けにも馴染む味わいで、白いご飯と同じように和風から洋風まで幅広く活用できます。
食事メニューだけでなく、おやつにもアレンジできる万能な麺として、メニューのバリエーションを広げます。
商品ラインナップ
ラインナップは「プレーン」「緑のやさい」「海のやさい」の全3種類。
それぞれのパッケージには、中身が見えるデザインが採用されています。
子どもの成長や好みに合わせて選べるバリエーション展開です。
ママのアイディアから生まれ、子どもの「できた」をサポートする新しい米粉麺。
食事の時間をより楽しく、快適にするアイテムとして注目が集まります。
ケイジェイシー「こめまるめん」の紹介でした。
