ナインティナイン・矢部浩之が、ボウリングで見事な腕前を披露してコスプレ美女からの“ご褒美”をゲットし、歓喜のガッツポーズを見せた。

【映像】ウマ耳コスプレ美女からのご褒美

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

ナイナイチームの第2フレーム、矢部が投じたボールは見事ストライクとなり、ご褒美を獲得。矢部は両手を突き上げるガッツポーズで、「俺が本当のスケベだ！」と高らかに宣言する。

新年一発目のご褒美は、2026年の干支「午」にならって、大きなスリットの入ったブラウンのドレスにウマ耳をつけた、ボディラインあらわなコスプレ美女が登場。美女は矢部の肩に手を置くと、「おめでとう〜！」とのセリフとともにほっぺキスをプレゼント。矢部は「ひひ〜ん」という情けない声でご褒美を堪能し、「何や今の（笑）」と出演者からツッコミを入れられた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）