俳優の哀川翔の息子で俳優の福地展成（２９）が、１日付けで芸能事務所・プロダクション尾木の所属タレントになったことが同日、分かった。

福地はコメントを発表。「これまで支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。素敵なご縁をいただき、新たな環境で俳優として歩み出せることを、大変嬉しく思っております」とし、「これからの新たな出会いに胸を躍らせながら、一つひとつ作品に誠実に向き合い、俳優としてより成長していけるよう、日々精進してまいります」と決意。「今後とも、応援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

所属に至ったのは、映画「お終活３」の撮影で、三田佳子演じる加藤豊子役の若い頃（回想）を、同事務所所属の谷本琳音が演じており、その相手役の豊子の夫（回想）役を福地が演じたこと。クランクアップ時に２人談話がきっかけだという。映画「お終活３ 幸春！ 人生メモリーズ」は５月２９日に公開される。

