型＆バターいらず。りんご1個で作るタルト風ケーキに注目！12月に最も読まれた「スイーツ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

旬のりんごで簡単お菓子を作ろう！「スイーツ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年12月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！レンジで作れる手軽さと少ない材料、型いらずで完成する簡単スイーツレシピに注目が集まりました。

卵、チョコ、ヨーグルト、ホットケーキミックスなど、家にストックしてある材料2つだけで作れる絶品スイーツレシピを紹介。混ぜて固めるだけのケーキや、憧れのガトーショコラ、アイスで作るスイートポテトなど、お菓子作り初心者でも上手にできます。急に食べたくなったときでもすぐに作れて、お金もあまりかからないのも嬉しいポイントです。



第4位：パウンド型で簡単！ぷるふわ台湾カステラ

ふわふわ食感の台湾カステラを、パウンド型で手軽に作れるレシピ。薄力粉、卵、砂糖、油など少ない材料で作れて、卵を卵黄と卵白に分けるのがポイントです。パウンド型なら使用する卵も2〜3個程度で作りやすく、焼いている間から香ばしい香りに癒やされます。紅茶やコーヒーだけでなく、日本茶とも相性抜群です。



第3位：SNSで146万回再生！作業時間10分のアップルパイ

耐熱容器ひとつで作れる、驚くほど簡単なアップルパイ。りんご、砂糖、バターを入れてレンチンし、バウムクーヘンをのせてパイシートを被せたら、あとはオーブンで焼くだけ。工程の多いアップルパイが作業時間10分ほどで完成します。外はサクサク、中はとろとろで見た目も華やかなので、おもてなしにもぴったりです。



第2位：シフォンのようにふわふわ！簡単レンジケーキ

生のおからを使った、レンジで作れる簡単ケーキ。ワンボウルで混ぜてレンジで加熱するだけで、シフォンケーキのようにしっとりふわふわの食感に仕上がります。「想像以上のふわふわ感」「おからとは思えないおいしさ」「すぐできるので何度もリピします」と、そのおいしさに感動する声が多数。おからなので糖質制限にもぴったりです。



第1位：型＆バターいらず！りんご1個でタルト風ケーキ

型を使わずに作れる、おしゃれなタルト風りんごケーキが1位に輝きました。卵、砂糖、油などを混ぜた生地をめん棒でのばし、薄切りにしたりんごをきれいに並べてオーブンで焼くだけ。タルト風のザクザク食感とりんごのシャキっとした食感が楽しめます。りんごを丸ごと1個使い切るので、中途半端に余ることもありません。







クックパッドニュースでは他にも多くのスイーツの記事をお届けしています。

※集計期間の変更に伴い、2025年12月1日〜20日に公開された記事のランキングを算出しています。