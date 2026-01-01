2025年は任天堂の新ハードNintendo Switch 2（Switch2）が満を持して発売され、すでに本体を手に入れた人もいるのではないでしょうか。家電量販店などのショップで次々に抽選が実施され、各種タイトルもリリースされています。

本体をキズから守る保護フィルムをはじめとしたアイテムから、複数人で遊ぶ際に活躍するコントローラーに至るまで、発売から半年で多数の周辺機器も発売されています。そこで今回は各ライターが実際に使っていて便利だと感じた周辺機器や便利グッズを写真とともに紹介。Switch2の専用アイテムとして販売されているものから、そうでないものまで、ベストバイなSwitch2用アイテムを写真とともにお届けします。

大きくなったSwitchをガッチリ＆優しく支える本体スタンド（岩瀬賢斗）

商品名：フェルトカバー付スタンド ユートリム タブレット・ノートPC用

メーカー：ソニック

価格：1,870円

「Switch2はほぼ携帯モードで使う」というユーザーにおすすめしたいのが文具や事務用品を手掛けるメーカー・ソニックのスタンドです。商品としてはシンプルなスタンドでSwitch2を立てて置きたい際にあると便利なアイテムとなっています。本来はタブレットやノートPC用のスタンドとなっていますが、Switch2もフィットするアイテムです。

筆者はSwitch2はほぼ携帯モードでプレイするため、専用のスタンドは基本的に収納しています。また、Switch2は上面と底面にUSB Type-C端子を搭載しているため、充電は上面側の端子を使用。スタンドにSwitch2を置いた状態で上からケーブルを挿して充電します。

そもそもSwitch2には専用のドッグが付属しているためスタンドは不要だと思う人もいるでしょう。しかし、このスタンドの強みは本体を傷つけずにSwitch2を置ける点にあります。Switch2専用のドッグはプラスチックでできているため、何度も出し入れしているとキズが付いてしまう心配がありますが、本商品はフェルトカバーがついており優しく本体を守ってくれるアイテムです。

本体はこのような形でフェルトがキズから守ってくれます

また、しっかり支えてくれる安定感も見逃せないポイント。手で持ってみると本を支えるブックスタンドのようにずっしりしており、底面ならびに支えの部分は金属製で、そこにフェルトのカバーが覆っています。Switchに比べSwitch2は重量が増えたものの、多少のことでは倒れることはないです。

初代Switchであればサイズ・重量的にスマホスタンドに置くことができました。一方でSwitch2はサイズアップしスマホスタンドでは支えきれなくなり、Switch2の代用スタンドを探していた際に購入した商品で、個人的にかなり気に入っています。筆者は底面のUSB Type-C端子にホコリが入らないようにするシリコン製のカバーを着けているため、純正のドッグの場合そもそも端子部分が挿さらず置き方に困っていましたが、重くなったSwitch2であってもしっかり支えてくれる商品になっていました。

Switch2を置くとこのような見た目に

充電の際には上からケーブルをさせるため非常に楽

内寸も約27mmあり、Switch2の厚さは13.9mmなので、前後のクリアランス（幅）に若干余裕があるためSwitch2の画面と密着していない点もポイントです

また、滑り止めシートもついているためスマホなどを立てかけて置くことも可能になっています

大切なハードをまとめてガッツリ収納できるハードケース（高島おしゃむ）

商品名：STARTRC GAMES Switch 2収納ケース

価格：5,299円

メーカー：STARTRC GAMES

多くの人達と同様に任天堂公式の抽選を4回連続で外しまくり、すっかり入手することを諦めかけていた今年の夏。ひょんな事から応募していた近くの家電量販店の抽選で、ついにNintendo Switch 2を入手することができました。とはいえ、すでに自宅には常時設置しておけるスペースがありません。そこで、普段は閉まっておくためのケースをいろいろと物色してみることに。

そこそこお値段が安いものもあったのですが、ケースその物は柔らかい素材でできているなど、イマイチ安心できません。そこで見つけたのが、今回ご紹介する「STARTRC GAMES Switch 2収納ケース」です。カラーバリエーションは、イエロー＆グリーン、ブラック、ブラック＆ホワイト、レッド＆ブルーなど5色が用意されていましたが、今回は見た目も鮮やかなブルー＆オレンジを入手しています。

こちらが今回購入した「STARTRC GAMES Switch 2収納ケース」

サイズは約36.5×28×16cm

今回購入したカラーのブルー＆オレンジは、鮮やかな配色になっています

見た目も結構頑丈そうですが、それだけではなく防塵・防水の性能はIP67となっており、これらをある程度防いでくれます。錠前でしっかりと閉じておくことができるほか、ダイヤルを回しておくことで機密性も高めることができます。

何よりも驚いたのが、その収納力の高さ。Switch2の一般的な付属品と言えば、本体とドック、アダプター、Nintendo Switch 2 Proコントローラー、USBやHDMIなどのケーブル類といったところですが、これら全部を余裕でケースの中に収めることができます。

なお、管理がしづらくなるため個人的にはあまり使用しないのですが、ケース自体にソフトをさしておくことができるスロットが12枚分も用意されています。こちらに遊びたいゲームを入れおき、旅行などに持っていくといった使い方もできそうですね。

実際にこちらのケースをフル活用しているのですが、いろいろなパーツをひとつの場所にまとめておくことができるため、部屋の中を探し回るといったこともなくなりました。なによりも、ケースその物が多少上に物が乗っても問題ないぐらい頑丈な作りになっているので、安心感もあります。同じような目的で、頑丈なケースを探している人はぜひこちらも検討してみてください。

錠前でしっかりフタを閉じることが可能

中央の紫色のボタンを回して機密性も高めることができます

こちらが今回ケースの中にいれるもの

ひとつひとつ入れていきます

ケーブル類を余ったスペースに入れておきましょう

SwitchやSwitch 2のソフトが12枚入るスロットも用意されています

携帯モード派にオススメ！ ノングレアの強化ガラス製保護フィルム（畠中健太）

商品名：Switch 2用アンチグレアスクリーンプロテクター

価格：1,299円

メーカー：JSUAX

筆者は、発売日の争奪戦に敗れたあと、大手家電量販店やゲームショップでの抽選販売に明け暮れまして、2025年6月下旬にやっとの思いでNintendo Switch 2が当選しました。ウキウキしながら家電量販店で購入し、自宅に帰って早速「Nintendo Switch 2のひみつ展」を楽しんでいたのですが……。しばらく携帯モードでプレイしていると「画面の映り込み」が気になってきました。

Switch2のディスプレイはグレアパネルを採用しており、自分の姿や周囲の様子が映り込んでしまうだけでなく、タッチ操作時の指紋も目立ちやすいです。そこで筆者はノングレアのガラス保護フィルムを検索し、JSAUXの「Switch 2用アンチグレアスクリーンプロテクター」に辿り着きました。

筆者が本製品を選んだ理由は、強化ガラス製のノングレアフィルムが2枚入っていて、貼り付けやすいガイド枠が付属していながらも、価格がかなり安かったからです。当時はAmazonにて1,499円で購入しましたが、本稿執筆現在（12月16日）ではセールが開催されていてなんと999円で購入できます。

筆者が購入したのは、JSUAXの「Switch 2用アンチグレアスクリーンプロテクター」です

キットにはガイド枠、クリーニングキット、説明書が付属しています

筆者はAmazonにて1,499円で購入しましたが、12月16日時点ではセール価格の999円で販売されています

先述のようにフィルムが2枚入っているので、一度失敗してももう一回チャンスがあります。ガイド枠のおかげで位置決めは簡単ですが、埃の混入を防ぐことは難しく、筆者も1枚目を貼った時は大きな埃が混入してしまいました。そこで浴室にてシャワーで水を撒いたあと、軽装で浴室にこもって2枚目を貼ったところ、納得のいく仕上がりとなりました。

ガイド枠によって位置決めに手こずることはありません。埃が気になる方は、浴室で貼るのがオススメです

貼り付け後は、光の反射に気を使わなくなり、暗転時に自分の顔と対面することもなくなりました。また、タッチ操作時の指紋が目立ちにくく、何度もドックから出し入れしましたが現時点で傷は入っていません。非常に快適なSwitch2ライフを送っています。

ノングレアフィルムを貼ったSwitch2。光の反射を低減させ、周囲の様子が映り込みにくくなります

参考までに、こちらは純正のグレアフィルムを貼ったSwitch（有機ELモデル）。マリオの顔がガッツリ写りこんでいます

こちらが今回のノングレアフィルムを貼ったSwitch2。映り込みが抑えられるため、暗転時に自分の顔と対面することはなくなります

撮影中にベタベタとディスプレイを触りましたが、指紋も目立ちにくいです

一方でグレアフィルムと比較して、映像の彩度が若干落ちてしまうのはノングレアフィルムの宿命で、携帯モード時の画質を求める方にはあまりオススメできません。「画質よりも映り込みが気になる！』という方は、ぜひ「Switch 2用アンチグレアスクリーンプロテクター」を検討してみてください。

映像の彩度が若干落ちてしまうのはノングレアフィルムの宿命。「画質よりも映り込みが気になる！」という方にオススメです

携帯モード時に太めのグリップでプレイできる、米MIL規格に基づいて設計された高剛性ハードシェル（稲元徹也）

商品名：Nintendo Switch 2 Unicorn Beetle PRO Gaming Case（Black）

価格：3,899円（35.99ドル）

メーカー：SUPCASE

Switch2を手にしたとき、携帯モードではJoy-Con2部分の握りがやや薄く感じられました。これをもう少ししっかりとグリップできる周辺機器を探していたところ、北米のAmazonで見つけたのがこの「Nintendo Switch 2 Unicorn Beetle PRO Gaming Case」です。

「Nintendo Switch 2 Unicorn Beetle PRO Gaming Case」。カラーは4色で、これはブラック。シェル中央部がクリアなのはこのブラックのみで、ほかはメタリックカラーの仕様です

筆者が本製品に注目したのは、ハードシェルケースとしての保護性能以上に、Joy-Con2背面に備えられたグリップでした。実測で約8mmの厚みがあり、シェル部分を含めると約13mmとなります。これがあることで携帯モード時にしっかりと本体を握れるようになり、筆者が求めていた使用感がありました。

上下を間違えないように注意し、上または下からはめ込んで装着します

本体に装着した状態。背面のスタンドは内部に収まるため使えなくなります

表側はこんな感じ。画面上端に約2.5mm、下端に約1mm突起したベゼルがあり、画面保護の役割を果たします

携帯モード時のグリップ感が向上し、ゲームプレイが快適になります

ケース上下には各種開口部や通気口が設けられていて、ソフト交換やケーブル接続、放熱など、本体機能を損なうことなく使用できます

メーカー公称の重量は139gですが、実測は135gでした。本体込みの重量は約675gで、やや重さは感じるかもしれません

そのほかのポイントとして、ケースを装着したままJoy-Con2を取り外せる点も挙げられます。左右の縁とグリップ部を押さえて下方向に曲げると、グリップのみが付け根の蝶番部分で折れ、本体からJoy-Con2を簡単に取り外せるようになります。Switch2にはマウス操作なども追加され、前世代のSwitch以上にJoy-Con2を外す機会も増えるため、この機能は実用的でした。

グリップ部分のみが折れ曲がり、Joy-Con 2を取り外せます

もう一つの利点は、ケースを装着したままドックに収納できる点です。筆者は普段TVモードで遊ぶことが多いため、ドックに収める際にケースを外す必要がないのは大きなメリットでした。本製品は装着すると背面スタンドが使えなくなるデメリットもありますが、購入当時は選択肢が少なく、スタンド付きケースはドックへの挿入が煩雑そうなものが多かったため、こちらを選びました。現在はスタンド付きでドック収納にも対応した製品も増えているので、用途や好みに応じて選ぶのがよさそうです。

ドックに収納した状態。前後のクリアランスはほとんどありませんが、画面下側にもベゼルがあるため、画面をこすることなく収納でき、TVモードも問題なく動作します

電源ボタンや音量ボタン部分は突起形状になっており、装着時でも押しやすいよう設計されています

ちなみに本製品を展開するSUPCASEは、スマートフォンやタブレット向けケースを多数手がける北米のメーカーで、各製品はレビューなどでも高く評価されています。本ケースも、軍用品などに採用される米国国防総省の耐衝撃規格「MIL-STD-810G 516.6」に基づいて設計されているとのこと。Switch2は本体重量があるため過信は禁物ですが、画面保護フィルムなどと併用すれば、日常使用においての安心感は確保できると思います。

なお筆者は北米Amazonから個人輸入しましたが、現在は国内Amazonでも輸入品を購入できます。任天堂の公式ライセンス製品ではないため、使用にあたっては自己責任が伴う点にはご注意ください。

