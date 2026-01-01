総額16,000円相当以上のアイテム入り！佐倉天然温泉 澄流「2026年冬の福袋」

楽久屋が運営する千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流」から、新年の楽しみとなる『2026年冬の福袋』が登場。

2026年1月1日から販売中です。

佐倉天然温泉 澄流「2026年冬の福袋」

発売日：2026年1月1日(木)〜1月3日(土)

※事前予約：2025年12月29日(月)〜12月31日(水)

価格：13,000円(税込)

販売場所：佐倉天然温泉 澄流

数量：事前予約枠50個、当日販売分100個（合計150個限定）

千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流」にて、総額16,000円相当以上のアイテムが詰まったお得な福袋が販売中です。

「佐倉天然温泉 澄流」の入浴回数券10回分や平日限定岩盤浴券2回分といった施設利用券に加え、オリジナルタオルなどのグッズ、さらには担当者が厳選した豪華食品や雑貨など合計14点以上がセットになった充実の内容。

幸運な購入者には秘密のプレゼントが含まれている可能性もあり、新年の運試しとしても楽しめるラインナップです。

(1) 入浴回数券10回分

平日・土日祝日を問わず利用可能な入浴回数券10回分（9,300円相当）。

2026年1月5日から6月30日まで使用でき、リピーターにとって嬉しいアイテム。

(2) 平日限定岩盤浴券2回分

平日限定で利用できる岩盤＆サウナLeLuの利用券（1,200円相当）。

こちらも有効期限は2026年6月30日まで。

(3) 澄流ロゴ入りオリジナルタオル1枚

澄流のロゴが入ったオリジナルタオル（170円相当）。

温泉利用時に活躍する定番アイテム。

(4) cocosauna(ココサウナ)メッシュトート

メッシュ生地で通気性が良く、ふわっと軽いトートバッグ（990円相当）。

サウナ活動（サ活）や旅行にも便利な大容量サイズ。

(5) cocosauna(ココサウナ)ボディタオル2枚セット

シンプルで可愛い綿100％のボディタオル（980円相当）。

これからサウナを楽しみたい方にも最適なアイテム。

(6) 奈良屋 裁ちそば

自家製粉の風味豊かな粗挽きそば粉を使用した田舎そば（330円相当）。

極端な乱切り仕上げによる食べ応えが特徴。

(7) 紅ショウガ天ポテトチップス

大阪の文化が生み出した紅ショウガの天ぷらを再現したポテトチップス（430円相当）。

食欲をそそる香りと味わいが閉じ込められた一品。

(8) 秋田白神食品のいぶりがっこ

秋田名物のいぶりがっこ（250円相当）。

「パリッとシャキシャキジューシー」な食感と広がる美味しさが魅力。

(9) 山形豚のジャーキー

肉質の良い山形豚を使用し、和風醤油ダレで味付けしてじっくり乾燥させたジャーキー（450円相当）。

噛めば噛むほど旨みが広がるこだわりの味。

(10) 芋けんぴ、または芋チップ

芋けんぴ、または芋チップのいずれか一つが入ります（430円相当）。

どちらが入っているかは開けてからのお楽しみ。

(11) 赤からえびホマレ

岡田屋「えびホマレ」の名古屋名物赤から鍋味（250円相当）。

赤から監修のもと、人気の『辛さレベル3番』をベースに赤味噌と唐辛子をブレンドした秘伝の味付けを再現。

(12) クロワッサンたい焼き

27層のクロワッサン生地で仕上げたたい焼き（230円相当）。

そのままでも美味しく、トースターで温めるとサクサク食感を楽しめます。

(13) 鳥皮みそ煮

広島県呉市の居酒屋で親しまれている一品料理を缶詰に（330円相当）。

鶏の皮を味噌で煮込んだ味わい深い一品。

(14) ご当地サイダー

道の駅や物産展などで販売されているご当地名物サイダー（280円相当）。

いずれか1種が含まれます。

(15) 信州そば2個セット

信州そばの2個セット（400円相当）。

年越しや新年の食卓にもぴったりな一品。

「佐倉天然温泉 澄流」の魅力：温泉

竹林を眺めながらゆっくり浸かれる天然温泉。

泉質は「含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉」で、通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉。

保湿効果が高く乾燥肌にも効果的とされる自家源泉「佐倉染井野温泉」を堪能できます。

「佐倉天然温泉 澄流」の魅力：超軟水

シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉には「超軟水」を使用。

硬度が極端に低いため、シャンプーの泡立ちが良く、髪のごわつきやきしみを軽減。

お肌もしっとりすべすべになり、乾燥から守る効果も期待できます。

「佐倉天然温泉 澄流」の魅力：遠野式ジンギスカン

食事処のテラス席では、岩手県遠野市の文化である「バケツジンギスカン」が楽しめます。

竹林を抜ける風を感じながら、手ぶらでバーベキュー気分を味わえる人気メニュー。

「佐倉天然温泉 澄流」の魅力：サウナ

「爆風オートロウリュサウナ」では、赤ランプ点灯とともに熱風が全身を包み込みます。

女性高温サウナは、ややおしとやかな「熱風ロウリュ」に設定。

サウナの後は、超軟水を使用した水風呂で柔らかな肌触りを体験できます。

竹林を眺めながらの外気浴は、風に揺れる木々や鳥のさえずりに包まれる贅沢な時間。

このほか、よもぎ泥塩サウナや、岩盤浴エリアでのセルフロウリュサウナ、ミュージックロウリュサウナなど多彩な設備が揃っています。

豪華な福袋と充実の温浴設備で、新年のスタートを心地よく過ごせる「佐倉天然温泉 澄流」。

数量限定の福袋は事前予約も受け付けており、早めのチェックがおすすめです。

楽久屋「佐倉天然温泉 澄流『2026年冬の福袋』」の紹介でした。

