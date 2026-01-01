俳優福地展成（ふくち・てんせい＝29）が1日付けで、プロダクション尾木に所属したことを発表した。

父は俳優哀川翔で、妹は女優福地桃子。

福地はこれまで、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍してきた。映画「お終活3 幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督、5月公開）が控えているコメントは以下の通り。

「いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま。この度、2026年1月1日よりプロダクション尾木に所属する運びとなりました。これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。すてきななご縁をいただき、新たな環境で俳優として歩み出せることを、大変うれしく思っております。これからの新たな出会いに胸を躍らせながら、ひとつひとつ作品に誠実に向き合い、俳優としてより成長していけるよう、日々精進してまいります。今後とも、応援のほどよろしくお願いいたします」

映画「お終活3−」の撮影で、三田佳子演じる豊子という女性の若いころを、プロダクション尾木所属の谷本琳音が演じた。福地が相手役をつとめた縁でクランクアップ時に談話し、所属のきっかけになったという。