新年を祝う世界の人々 新年を祝う世界の人々 新年を祝う世界の人々 2026年1月1日 23時35分 新華社通信 １日、英ロンドンの大型観覧車「ロンドンアイ」で打ち上げられた新年の花火。（ロンドン＝新華社記者／李穎） 【新華社北京1月1日】2026年を迎え、世界各地で人々が新年の幕開けを祝った。１日、イタリア・ローマのコロッセオで新年を祝う人々。（ローマ＝新華社配信）１日、カタールの首都ドーハで行われた新年のイベント。（ドーハ＝新華社配信）１日、カタールの首都ドーハで新年を祝う人たち。（ドーハ＝新華社配信）１日、英ロンドンの大型観覧車「ロンドンアイ」で打ち上げられた新年の花火。（ロンドン＝新華社記者／李穎）１日、イラク・バグダッドで、花火を打ち上げて新年を迎える子供。（バグダッド＝新華社配信）１２月３１日、ロシア・サンクトペテルブルクで、駿馬が飾られたショーウインドーの前を通り過ぎる人。 （サンクトペテルブルク＝新華社配信／郭飛洲）１日、エジプト・ギザのピラミッド群周辺で打ち上げられた新年の花火。（ギザ＝新華社記者／辛夢晨）１２月３１日、ライトアップされたロシア・サンクトペテルブルクのネフスキー大通り。（サンクトペテルブルク＝新華社配信／郭飛洲）１日未明、エジプト・ギザのピラミッド群周辺で打ち上げられた新年の花火。（ギザ＝新華社記者／辛夢晨）１日、カタールの首都ドーハで行われた新年のイベント。（ドーハ＝新華社配信）１２月３１日、米ニューヨークのタイムズスクエアで行われた新年を祝うカウントダウンイベントで警戒に当たる警察官。（ニューヨーク＝新華社記者／劉亜南）１２月３１日、カナダ・バンクーバーの地下鉄駅構内で開かれたフラッシュモブのダンスパーティーで、新年を迎える人たち。（バンクーバー＝新華社配信／梁森）１日、イタリア・ローマのコロッセオで花火を見る人々。（ローマ＝新華社配信）１日、イタリア・ローマのピンチョの丘で花火を見る人々。（ローマ＝新華社記者／李京）１日、英ロンドンの大型観覧車「ロンドンアイ」で打ち上げられた新年の花火。（ロンドン＝新華社記者／李穎）１２月３１日、米ニューヨークのタイムズスクエアで、新年を祝うカウントダウンイベントに参加する人々。（ニューヨーク＝新華社配信／周煥新）１日、米ニューヨークのタイムズスクエアで、新年を祝うカウントダウンイベントに参加する人々。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）