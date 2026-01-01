おそ松さんとこてっちゃんがコラボ♡描き下ろしアクスタ＆ガチャ登場

昭和から愛され続けるロングセラー「こてっちゃん」と、今なお幅広い世代に支持される人気アニメ「おそ松さん」が、心ときめくコラボレーションを実現しました。描き下ろしイラストの特別感と、思わず集めたくなる限定グッズが同時に楽しめる今回の企画。食とキャラクターの意外な組み合わせが、日常にちょっとしたワクワクを運んでくれます。ファン心をくすぐる仕掛けが満載の内容を、詳しくチェックしていきましょう♪

描き下ろしが可愛いアクスタセット

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

受注販売されるのは、おそ松さん×こてっちゃん裏がある!?アクリルスタンドセット(全6種)。

食事を楽しむ6つ子の姿を、うしろ姿まで描き下ろした両面仕様のアクリルスタンドと、こてっちゃん®コク味噌味がセットになっています。

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

アクリルスタンドは本体サイズ約縦90mm×横60mm、台座サイズ約縦40mm×横60mm、材質はアクリル。価格は各種1,980円(税込)です。

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

セットのこてっちゃん®コク味噌味は、3種類の味噌とローストガーリックを使ったコク深いたれが魅力。加熱調理済みで、フライパンや電子レンジで手軽に楽しめます。

集めたくなるオンラインガチャ

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

同時開催のオンラインガチャでは、オリジナル描き下ろしイラストと昭和レトロな花柄モチーフを組み合わせたグッズが登場。

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

おそ松さんマルチポーチ(全1種)はサイズ約110mm×77mm×マチ45mm。

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

アンブレラマーカー(全6種)は約35mm×35mmで、特別衣装デザインがポイントです。

Aセット

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Bセット

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Cセット

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

Dセット

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

クリアカード3枚セット(全4種)は約77mm×54mm、クリアポストカード(全2種)は約100mm×148mm。

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

さらに直径約57mmのキラキラ缶バッチ(全6種)もラインアップ。ガチャは1回550円(税込)で、キャラクターピックアップも用意されています。

受注情報と気になるポイント

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

受注期間は2025年12月19日(金)12:00～2026年1月9日(金)23:59まで。アクリルスタンドセットの配送料は1,000円(税込)、北海道・沖縄・離島は2,000円(税込)です。

発送は2026年2月予定で、ヤマトクール便対応。オンラインガチャは配送料一律500円(税込)、こちらも発送は2026年2月予定です。

※賞味期限目安は約30日。

※オンラインガチャグッズとアクリルスタンドセットは同梱不可など、注意事項の確認も忘れずに。

推しと一緒に楽しむ特別な時間

おそ松さんとこてっちゃん、それぞれの魅力が重なり合った今回のコラボは、食べて・飾って・集めて楽しめる贅沢な内容。描

き下ろしならではの表情や世界観は、ファンならずとも心をくすぐられます。数量限定の受注販売だからこそ、気になった今がチェックのタイミング。

日常にちょっとした遊び心を添えるアイテムで、特別なひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡