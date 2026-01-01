１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「拂雲志（ふつうんし）」。（成都＝新華社配信／張可凡）

【新華社成都1月1日】中国四川省成都市の杜甫草堂博物館で12月29日、同省初となる中国式生け花の芸術展が始まった。全国の著名花道家や若手フラワーアーティストの作品50点余りを展示している。会期は3日まで。

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展に出展されたロウバイの盆栽「古梅遺韻（こばいいいん）」。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「開樽未忘憂」（酒壺を開いても憂い去らず）。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展に出展されたロウバイの盆栽「若為看去乱郷愁」（眺めれば募る郷愁）。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「歳寒弥勁（さいかんやけい）」。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展を見学に訪れた人たち。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「広廈之下 盛世歓顔」（大きな屋根の下、盛世の歓顔）。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「清骨」。（成都＝新華社配信／張可凡）

１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「朔雪（さくせつ）」。（成都＝新華社配信／張可凡）