チェルシーが元日に監督交代発表…昨季ECL優勝、今季開幕前にはクラブW杯制覇のマレスカ氏退団
チェルシーは1日、エンツォ・マレスカ監督がクラブから離れることを発表した。
マレスカ監督は2024年6月にチェルシーの監督に就任すると1年目のプレミアリーグを4位で終え、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグでは優勝。さらに25-26シーズン開幕前には32チーム制での第1回大会となったクラブワールドカップも優勝を果たしていた。
今季はシーズンの半分となる19節を終えて暫定5位。首位と15ポイント差の状況で迎えた元日に退任となった。クラブは「チャンピオンズリーグ出場権獲得を含む4大会での重要な目標が残っている中でエンツォとクラブは監督交代がシーズン立て直しにベストだと判断した」と説明している。
