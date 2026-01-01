「ステップアップしたい」と希望したINAC神戸移籍で得点力進化、FW吉田莉胡「いずれは海外でもプレーできるように」
[1.1 皇后杯決勝 I神戸1-2広島R 国立]
期待されたゴールは奪えず、チームも優勝を逃す結果になったが、FW吉田莉胡は“特別なピッチ”で試合ができたことへの感謝を語った。「みんなと年を越せましたし、喜びを感じながらやっていた。元日・国立は特別だなと感じました」。
大きな転機を迎えるシーズンになっている。吉田は昨年オフに下部組織時代を含めてプレーしたASエルフェン埼玉を離れることを決めた。「WEリーグの中でステップアップしたい」。加えて「自分の中で選ぶ基準になった」という日本女子代表(なでしこジャパン)入りに向けたアピールができるクラブとして、複数のオファーの中からINAC神戸レオネッサへの完全移籍を決めた。
そしてこの決断が間違いでなかったことを証明している。14試合を終えた今季のWEリーグでランキングトップ10得点を記録。ちふれ時代はシーズンキャリアハイが5得点だったことを考えても、驚異のペースで得点を量産している。「神戸はめっちゃ住みやすい。ひとり暮らしがそもそも初めてで、全部が新鮮でとても楽しい」。私生活の充実も好調を支えているようだ。
今後はその先の「ステップアップ」も視野に入れながらのプレーになっていくはずだ。昨年7月に国内組中心で臨んだE-1選手権で初めてなでしこジャパン入りを果たした吉田だが、11月末に海外組を含めたなでしこジャパンのメンバーに初めて選出された。「周りは海外でやっている選手が多かったですし、これからもなでしこは海外でやっている選手が活躍していくんだろうなと思った。自分も海外に興味がないわけではないので、いずれプレーできるように頑張りたいです」。
女子サッカー人気を再び盛り上げたいという思いも強くする。この日の皇后杯決勝も14年ぶりに元日の国立競技場で開催。単独の開催は初めてで、観衆は1万6527人だったが、多くを占めたバックスタンドの観衆は無料招待でメイン側は空席が目立った。「メインのガラガラ」は気になった様子の吉田も、「もっと男子(天皇杯)の決勝みたいに入るくらいに知名度を上げないといけない」と危機感とともに、更なる成長を誓っていた。
(取材・文 児玉幸洋)
期待されたゴールは奪えず、チームも優勝を逃す結果になったが、FW吉田莉胡は“特別なピッチ”で試合ができたことへの感謝を語った。「みんなと年を越せましたし、喜びを感じながらやっていた。元日・国立は特別だなと感じました」。
大きな転機を迎えるシーズンになっている。吉田は昨年オフに下部組織時代を含めてプレーしたASエルフェン埼玉を離れることを決めた。「WEリーグの中でステップアップしたい」。加えて「自分の中で選ぶ基準になった」という日本女子代表(なでしこジャパン)入りに向けたアピールができるクラブとして、複数のオファーの中からINAC神戸レオネッサへの完全移籍を決めた。
今後はその先の「ステップアップ」も視野に入れながらのプレーになっていくはずだ。昨年7月に国内組中心で臨んだE-1選手権で初めてなでしこジャパン入りを果たした吉田だが、11月末に海外組を含めたなでしこジャパンのメンバーに初めて選出された。「周りは海外でやっている選手が多かったですし、これからもなでしこは海外でやっている選手が活躍していくんだろうなと思った。自分も海外に興味がないわけではないので、いずれプレーできるように頑張りたいです」。
女子サッカー人気を再び盛り上げたいという思いも強くする。この日の皇后杯決勝も14年ぶりに元日の国立競技場で開催。単独の開催は初めてで、観衆は1万6527人だったが、多くを占めたバックスタンドの観衆は無料招待でメイン側は空席が目立った。「メインのガラガラ」は気になった様子の吉田も、「もっと男子(天皇杯)の決勝みたいに入るくらいに知名度を上げないといけない」と危機感とともに、更なる成長を誓っていた。
(取材・文 児玉幸洋)