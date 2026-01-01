「無症候性心筋虚血」診断後の生活の注意点は？周囲のサポートも医師が解説！

無症候性心筋虚血とは、心筋に血流の不足があるのにもかかわらず症状がない状態をいいます。

症状がないため知らず知らずのうちに重症化し、突然心筋梗塞を起こしたり突然死の原因となったりする重大な病気なのです。

今回はこの無症候性心筋虚血について質問にお答えしましょう。日常生活における注意点や周囲のサポート法についても解説しています。ぜひ参考にしてください。

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

無症候性心筋虚血の予後と注意点

無症候性心筋虚血は完治しますか？

無症候性心筋虚血は症状がないだけに突然悪化すると怖い病気です。

ただ症状に合わせて適切な治療を行うことで完治も可能です。

治療に加えて日頃の生活習慣の見直しなどが大切になります。

心筋梗塞や狭心症の既往歴がある場合は特に注意が必要です。

また病気の早期発見のために定期的な健康診断を行うなど完治後もしっかりと予防を心掛けるようにしてください。

日常生活での注意点を教えてください。

日常生活では動脈硬化を起こさないためには、バランスのよい食生活や適度な運動などを心掛け、ストレスをためないことが大切です。

発症リスクの高い高血圧・脂質異常症・肥満・糖尿病などには特に気を付ける必要があります。

また喫煙も発症のリスクを高めます。

家族が無症候性心筋虚血を発症した場合はどのようにサポートすれば良いですか？

食生活など日常の規則正しい生活が必要になるので、規則正しい生活を送れるようにサポートをしてください。

自覚症状がないために症状を把握しにくいのですが、激しい運動・喫煙・肥満など血流を妨げることのないように注意してください。ストレスのない生活環境を作ることが重症化を防ぐことにつながります。

最後に、読者へメッセージがあればお願いします。

無症候性心筋虚血は自覚症状のない虚血性心疾患です。

症状がないために重症化しやすい病気でもありますが、きちんと治療を行えば発症を抑えることも可能です。

狭心症や心筋梗塞の既往歴がある方は定期的な健康診断を行う必要があります。

また日常生活においても動脈硬化の原因となる高血圧や糖尿病などの基礎疾患のある人は、より注意して生活習慣の見直しを行うようにしましょう。

今回は心筋に送られる血液が虚血状態にあるにもかかわらず自覚症状のない、無症候性心筋虚血について解説しました。

自覚症状がない疾患のため、重症化すると突然死や心不全などを起こすことも考えられる病気です。

怖い病気ではありますが定期的に健康診断を行うことで発症を抑えることができ、適切な治療を行い生活習慣を見直すことで完治も可能です。

特に高血圧や糖尿病などの基礎疾患のある人は、動脈硬化を起こさないよう充分注意してください。

