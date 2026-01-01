3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄ¤ò½±¤Ã¤¿¡È¶²ÉÝ¤ÎÈóÄÌÃÎÃå¿®¡É¡¡20Ç¯±Û¤·¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀïØË¡Ö¥Éµé¤ËÉÝ¤¤¡×
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ë¡È¥¬¥Á¡É¤ÇÄ©¤à¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¡£
12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹¥É¾´ë²è¡Ö¤Ç¤Ê¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤ä¤Í¤ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Ìû²÷¤ÊÏÃ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÝ¤¤ÏÃ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿·´¶³Ð¤Î¡Ö¤ª¤â¤·¤íÉÝ¤¤ÏÃ¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡£
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËôµÈÄ¾¼ù¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢Æ£ËÜÉÒ»Ë¡ÊFUJIWARA¡Ë¡¢¿¿±ÉÅÄ¸¡Ê¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢ÄÍËÜÄ¾µ£¡Ê¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë¡¢¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤¬¼î¶Ì¤Î¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¥¦¥¿¡ÊNCT 127¡Ë¡¢Ä«ÆüÆà±û¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÊ¡ÅÄ¤ò½±¤Ã¤¿¡È¶²ÉÝ¤ÎÈóÄÌÃÎÃå¿®¡É¡¡20Ç¯±Û¤·¤Î¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÀïØË¡Ö¥Éµé¤ËÉÝ¤¤¡×
Ê¡ÅÄ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½µ1²ó¥Ú¡¼¥¹¤Î¥¤¥¿¥º¥éÅÅÏÃ¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢½µ¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈóÄÌÃÎ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÃËÀ¤¬ÓÃ¤®À¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËãµ®¤µ¤ó¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ÉM¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Ìµ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢½÷À·Ý¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤â¤Þ¤¿ÈóÄÌÃÎÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤Í¤¿¸åÇÚ·Ý¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¼«Ê¬¤Ç±ø¤¤¤â¤Î¤·¤´¤¤¤Æ¤ó¤Î¡©ÆóÅÙ¤È¤«¤±¤Æ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡ª¡×¤È°ì³å¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶¯µ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÆü¤«¤éËèÆü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÉÔ²Ä²ò¤ÊÅ¸³«¤Ø¡£¤³¤Î¥¤¥¿¥º¥éÅÅÏÃ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤â¼Â²È¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÌÂÏÇÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¡ØËãµ®¤ª¾îÍÍ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
Åö»þ¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿Î¾¿Æ¤¬Áê¼ê¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¥±¥ó¥¸¡×¡Ö²¬»³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¡Ø²¬»³¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÃã²½¤·¤Æ¡£Î¾¿Æ¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ÏÊ¡ÅÄ¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¥Ñ¥¿¥ê¤È»ß¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÈóÄÌÃÎÅÅÏÃ¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢Ê¡ÅÄ¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¬»³¤Î¤±¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÊÖÅú¡£
¡Ö¼Â²È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤¬¡¢20Ç¯±Û¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ¤¤À¤ËÆæ²ò¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç»ä¤ò¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡Ä¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ëÊ¡ÅÄ¡£¤³¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤¿ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¥Éµé¤ËÉÝ¤¤¡×¤È¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢»³Æâ¤¬¡ÖÅçº¬¤Î¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÇú¾Ð¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Ê¡ÅÄ¤â¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£