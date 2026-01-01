新たな年の幕開け「成長ができる1年にしたい、自分らしく」最上稲荷（岡山市北区）は三が日で60万人の参拝見込む
新年を迎え、各地の寺や神社は初詣で賑わっています。
「3・2・1！ワー」
午前0時、岡山市北区の最上稲荷では、一斉にさい銭が投げ入れられました。手を合わせ、新たな年に思いを馳せます。
（参拝客）
「2026年最高ーー！」
「成長ができる1年にしたい、自分らしく」
「幸せに過ごしたいです」
「バスケをやっているので、バスケでうまくなりたい」
「もっと勉強したい。賢くなりたいから」
最上稲荷では、三が日で約60万人の参拝を見込んでいます。
そして午前7時過ぎ、今年最初の朝日が、岡山の街を照らしました。岡山市北区の神道山では、大勢の参拝客が、新年の願いを込めて初日の出を拝みました。
（参拝客）
「きれいだった。まぶしかった。」
ーどんな1年にしたい？
「自分の目標を達成する。サッカーを頑張る」
「長生きができるように、健康でいられるように。この子らと一緒に過ごせるように願っています。」
ー初日の出になにかをもらえましたか
「勇気！元気！」
「柔道で全国に出場するぞ！」
初日の出が、新たな1年の始まりを告げました。