新年を迎え、各地の寺や神社は初詣で賑わっています。

【写真を見る】新たな年の幕開け

「3・2・1！ワー」

午前0時、岡山市北区の最上稲荷では、一斉にさい銭が投げ入れられました。手を合わせ、新たな年に思いを馳せます。



（参拝客）

「2026年最高ーー！」

「成長ができる1年にしたい、自分らしく」

「幸せに過ごしたいです」

「バスケをやっているので、バスケでうまくなりたい」

「もっと勉強したい。賢くなりたいから」

最上稲荷では、三が日で約60万人の参拝を見込んでいます。



そして午前7時過ぎ、今年最初の朝日が、岡山の街を照らしました。岡山市北区の神道山では、大勢の参拝客が、新年の願いを込めて初日の出を拝みました。

（参拝客）

「きれいだった。まぶしかった。」



ーどんな1年にしたい？

「自分の目標を達成する。サッカーを頑張る」

「長生きができるように、健康でいられるように。この子らと一緒に過ごせるように願っています。」



ー初日の出になにかをもらえましたか

「勇気！元気！」

「柔道で全国に出場するぞ！」

初日の出が、新たな1年の始まりを告げました。