「去年着てた服毛玉だらけ」→ 解決！【グローバルワーク】40・50代の1軍「優秀トップス」
お気に入りだったトップスも、気づけば毛玉がチラホラ……。せっかく購入したトップスを長く楽しみたいなら【グローバルワーク】の「毛玉になりにくいトップス」がおすすめです。お手入れ楽ちんな、ヘビロテしてもきれいなまま着用できそうなトップスは、冬コーデで活躍してくれそうです。
毎日頼りたい優秀ドルマントップス
【グローバルワーク】「毛玉になりにくいドルマントップス」\2,245（税込・セール価格）
公式サイトによると「お尻周りをカバー」する裾の丸みと、「太めの袖」が体型カバーに一役買ってくれそうなトップス。洗濯機洗いOK & 毛玉ができにくいアンチピリング素材を使用しているため、お手入れの手間いらずなのが優秀ポイントです。シンプルなぶん、アクセサリーやストールで印象チェンジを楽しむのもいいかも。
レイヤードでコーデに差をつけてみて
「毛玉になりにくいドルマントップス」のライトピンクを着用したコーデ。くすみ感のあるピンクは甘くなりすぎず、大人女性のコーデを華やかに格上げできそう。レースインナーをさりげなく袖口からのぞかせるレイヤードスタイルで、シンプルな着こなしに程よいアクセントをプラスしてみて。
