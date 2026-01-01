「去年着てた服毛玉だらけ」→ 解決！【グローバルワーク】40・50代の1軍「優秀トップス」

お気に入りだったトップスも、気づけば毛玉がチラホラ……。せっかく購入したトップスを長く楽しみたいなら【グローバルワーク】の「毛玉になりにくいトップス」がおすすめです。お手入れ楽ちんな、ヘビロテしてもきれいなまま着用できそうなトップスは、冬コーデで活躍してくれそうです。

毎日頼りたい優秀ドルマントップス

【グローバルワーク】「毛玉になりにくいドルマントップス」\2,245（税込・セール価格）

公式サイトによると「お尻周りをカバー」する裾の丸みと、「太めの袖」が体型カバーに一役買ってくれそうなトップス。洗濯機洗いOK & 毛玉ができにくいアンチピリング素材を使用しているため、お手入れの手間いらずなのが優秀ポイントです。シンプルなぶん、アクセサリーやストールで印象チェンジを楽しむのもいいかも。

レイヤードでコーデに差をつけてみて

「毛玉になりにくいドルマントップス」のライトピンクを着用したコーデ。くすみ感のあるピンクは甘くなりすぎず、大人女性のコーデを華やかに格上げできそう。レースインナーをさりげなく袖口からのぞかせるレイヤードスタイルで、シンプルな着こなしに程よいアクセントをプラスしてみて。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M