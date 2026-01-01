ポール・トーマス・アンダーソン（1970年生）と、アリ・アスター（1986年生）。年齢も作風もだいぶ遠く隔たったふたりだが、間違いなく現代アメリカを代表する映画作家たちといえる。そんなふたりが、同時期に、ともに「目を見張るアクション活劇」「しかもゴリゴリの社会派闘争劇」を世に放ち、強烈無比なインパクトを刻むとは一体誰に予想できただろうか？

ポール・トーマス・アンダーソン（以下、PTA）が製作・監督・脚本を手がけた『ワン・バトル・アフター・アナザー』（2025年）は、彼が初めて正面きって挑んだ高純度のアクションドラマ。主人公はかつて反体制運動の闘士だったシングルファーザーのボブ（レオナルド・ディカプリオ）。ある日、彼は思いがけず宿敵のベテラン軍人ロックジョー（ショーン・ペン）に発見され、必死の逃走≒闘争に身を投じる。ふたりの間には、かつてボブの革命仲間で家庭を捨てて消えた妻（テヤナ・テイラー）をめぐる因縁があった。ロックジョーは彼らの一人娘ウィラ（チェイス・インフィニティ）も執拗に追跡。「なぜいまさら？」と自問する暇もなく、ボブは娘が通う空手道場のセンセイ（ベニチオ・デル・トロ）の助けを借りながら、愛する娘と落ち合うべく荒野を疾走する……というシンプル極まるストーリーが展開する。

すでに劇場で観た読者も少なくないと思うが、これまでPTA作品に親しんできた洋画ファンもそうでない観客も、がっしり抱き寄せて虜にするような強烈な磁力を放つ傑作である。レオナルド・ディカプリオVSショーン・ペンという、ほとんど怪獣バトルの趣さえある主演スター同士の対決にまずは目が釘付けだ。革命戦士の面影はどこへやら、ヨレヨレの隠遁中年ルックでひたすら無様に逃げ続けるディカプリオが、それでも懸命に娘の行方を追う健気な姿には笑いと涙を禁じ得ない。そして、ショーン・ペン自身がおそらく最も憎悪するタイプであろう変態愛国軍人を粘着質に怪演するさまも、憎たらしさと爆笑を誘う。オヤジどものバトルに巻き込まれる娘役、チェイス・インフィニティの清新な魅力からも目が離せない。俳優のポテンシャルを引き出すことにかけては右に出る者のいないPTAの演出力を改めて思い知らされる。

PTAといえば出世作『ブギーナイツ』（1997年）から前作『リコリス・ピザ』（2021年）まで「長尺癖」が一向に治らない監督でもある。ゆえに今回の162分という上映時間もさして気にならなかったが、それにしてもここまで「息もつかせぬ直線的アクション」をパワフルに見せてくれるとは思わなかった。それでいて単純明快なジャンルムービーに終わらず、偏向まみれのトランプ大統領政権に物申す政治性もしっかり帯びており、PTA作品らしい思慮深さと批評精神、そして過去最高レベルの反権力スピリットに満ちている。そこがなんとも痛快だ。

留意すべきは、後半の舞台となる“聖域都市”バクタン・クロスの設定。実際に米国内の一部には、不法移民の人権保護などの観点から外国人の在留資格の有無を追及せず、司法による強制送還措置の行使にも協力しない地域があるという。しかし、第1次・第2次トランプ政権では聖域都市への補助金停止、不法移民の摘発強化などが激化。劇中でショーン・ペン＝ロックジョー率いる軍隊がバクタン・クロスに乗り込み、傍若無人に制圧作戦を展開するくだりは、まさに現実社会の劇的反映だ。

だからこそ、ディカプリオのひたむきな逃走劇は胸を打つ。保守層から見れば反米思想とジャッジされるかもしれないが、実のところ、PTAがこんなにも素直に「アメリカへの愛」を謳った作品もなかったのではないか。そこには抑圧に抗い、権力と戦い、家族を守るという「市民としての自由」も含まれる。でも、PTAならどっちの結末にも転びかねないよな……と観客の悪い予感をめいっぱい働かせるクライマックスのサスペンス醸成もあっぱれ。結果、泣かせるところがまたニクい。

そんなPTA『ワン・バトル・アフター・アナザー』の多幸感とは一見正反対の毒気と辛辣さに溢れながら、米国社会の対立構図をアクションたっぷりに描いたのが、アリ・アスター監督の『エディントンへようこそ』（2025年）だ。主演のホアキン・フェニックスは、同監督の『ボーはおそれている』（2024年）に続く登板。そういえばPTAの『ザ・マスター』（2012年）『インヒアレント・ヴァイス』（2014年）にも主演しているが、もちろんそれだけが共通点ではない。

舞台は2020年、ニューメキシコ州の小さな町エディントン。全世界がコロナ禍という未曽有の事態に直面し、この風通しだけは抜群によさそうな田舎町でもロックダウンが実施されるなか、ホアキン演じる保安官ジョーは苛立ちを募らせていた。IT企業の誘致で町の繁栄を図る市長テッド（ペドロ・パスカル）と対立を深めていたジョーは、ある日いきなり次期市長に立候補。両者の諍いはやがて町全体を巻き込んだ誹謗中傷合戦と陰謀論バトルへと発展していく……といったストーリー展開は、なんとなく三船敏郎のいない『用心棒』（1961年）のような構図を思わせる。覇権をめぐって二分した小さな町でのいがみ合いは、間をとりもつ（または互いにけしかける）ヒーローがいれば愉快な騙し合い・バカし合いを交えた活劇としても描けるだろう。だが、アリ・アスターはひたすら滑稽で笑えない風刺劇として、米国社会の「どちらもろくでもない対立構造」を映し出す。その語り口は『ワン・バトル・アフター・アナザー』よりも辛辣で、身もふたもない。

正直これだけだとなかなかツライ作品になっていたかもしれないが、本作は途中から血なまぐさいバイオレンス活劇へと急激に舵を切る。次から次へと積みあがる死体の山、ひたすら悪い方向に転んでいく展開は、確かに『ヘレディタリー／継承』（2018年）『ミッドサマー』（2019年）の監督の仕業だ。この陰惨かつスリリングな後半以降の展開は、『セブン』（1995年）『オクジャ／Okja』（2017年）の撮影監督ダリウス・コンジの本領発揮でもある。

クライマックス、ホアキンが闇夜に包まれた町の真ん中でマシンガンを乱射しまくり、ジョン・カーペンターの『要塞警察』（1976年）よろしく音もなく忍び寄る刺客たちと血みどろの死闘を繰り広げる夜間撮影の見事さは、ぜひとも劇場で堪能してほしい。ケータイ内蔵カメラの使い方もクール。エピローグの皮肉っぷりも、後味の悪さも紛うかたなきアリ・アスター印なのだが、アクション映画としての意外なクオリティの高さは『ワン・バトル・アフター・アナザー』に匹敵するものがある（瞬間沸騰レベルでは、もしかしたら上かもしれない）。

現代アメリカの様相を作家性満点のアクション活劇としてまとめ上げた、同時代に記憶されるべき作品を、両方イキのいいうちに見届けられる機会なんてめったにない。心と懐にゆとりのあるお正月のご予定にぜひどうぞ。（文＝岡本敦史）