東大卒のイケメンピアニスト角野隼斗さん（30）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）、公式ホームページを更新。結婚したことを発表した。

インスタグラムでは、英語で「あけましておめでとうございます！私は最愛の人と結婚します。新年、新たな章の始まりです」とつづり、お相手の顔も明かしたウエディングショットを公開した。

また、日付と名前を直筆で記した書面もアップし、「私事ではございますが、このたびかねてよりお付き合いしていた方と結婚する運びとなとりました」と報告。「お相手は表に出る仕事をしている方ではありませんが、凛とした強さを持ち、周りへの愛と気遣いに溢れた、とても尊敬できる方です。そして、何より私の音楽活動を心から支えてくれる大切な存在です」と伝えた。

さらに「音楽家としても、一人の人間としてもさらに成長し、皆さまへの感謝を音楽でお返しできるよう、一層精進してまいります。まだまだ未熟ではございますが、今後とも変わらぬご声援を賜れますと幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とあらためて決意した。

角野は千葉・八千代市出身。9歳時にテレビ番組で絶対音感や作曲能力に秀でた児童として紹介された。開成中、開成高、東大工学部をへて、東大大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻を卒業。東大在学中の18年にピティナ・ピアノコンペィション特級グランプリ及び文部科学大臣賞、スタインウェイ賞受賞。19年にリヨン国際ピアノコンクール3位、21年にはショパン国際ピアノコンクールセミファイナリスト。23年には米ニューヨークにも居住拠点を設けて国際的活動も開始。25年11月29日にKアリーナ横浜で開催されたコンサートは、屋内ソロピアノ公演チケット販売最多数のギネス記録に認定。YouTubeチャンネル「Cateen（かてぃん）」でのピアノ演奏動画も人気。母はピアノ講師、妹もピアニスト。親戚には宇宙飛行士の山崎直子さんがいる。