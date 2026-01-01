All About編集部が実施した「人生で最も良かった買い物・後悔している買い物」に関するアンケートから、人生で一番良かった買い物に関するエピソードを紹介します。今回は、兵庫県に住む54歳男性の最高の買い物です。

写真拡大 (全3枚)

世帯金融資産が1000万円を越える人たちであれば、きっと買い物も計画的で納得のいくものが多いはず。実際にエピソードを聞いてみると「うまい！」と膝を打ちたくなるものがありました。

今回は、All About編集部が実施した「人生で最も良かった買い物・後悔している買い物」に関するアンケートから、金融資産1000万円以上の人たちの成功エピソードを紹介します。購入を決断する際の参考にしてみてください。

定年後に予定していた買い物を前倒しで購入

今回は、兵庫県に住む54歳男性の最高の買い物です。

“つながり”がどんどん連鎖


マンガ：金子べら（@bera_kaneko）

※エピソードは投稿者の購入当時のものです。現在とサービスや金額などの情報が異なることがあります
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではありません
(文:あるじゃん 編集部)