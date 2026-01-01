３日間、家から出られなかったときに助かった「買い置き食材」【毎日が変わる片づけのワザ（213）】

３日間、家から出られなかったときに助かった「買い置き食材」

食あたりになり３日間、家から一切出ずに過ごしました（最初の１日は寝込み、残り２日は在宅で仕事）。

初日は水以外受けつけなかったのですが、翌日以降は少しずつ食べられるように。ただ、ちょうど我が家にはほぼ食材がない状態でした（娘は絶賛ダイエット中、冷凍スープやヨーグルトなどしか食べない期間だったこともあり）。さすがに何か食べたい…。でも、買い物に行けるほどの元気はまだなかったので、家にあるもので２日間しのぎました。そのときに「あってよかった！」と思ったものをメモしておきます。前提条件・まだお腹が本調子ではないのでカップラーメン、冷凍パスタなどはつらい・脂っこいもの、辛いものも厳しい・結果、できるだけ「加工されていない素材そのもの」に近いものを食べたい・たんぱく質はできるだけ摂りたい卵 卵はきらさないようにしています。ゆで卵にしてそのまま食べたり、かけうどんに乗せたりしてたんぱく質摂取。

チーズ、魚肉ソーセージ お酒のつまみ、小腹がすいた時用に買い置きしているもの。ひとかけら食べるだけでもかなり満足しました。

サバの味噌煮缶 非常食として買い置きしている缶詰。白いご飯と食べたら、もうそれだけで立派な一食になりました。そういえば普通にサバ缶、好きだった。

冷凍うどん 体調をくずしたときのために買い置き。温かいかけうどんにして食べました。消化がよいのもうれしい。

納豆 卵と同じで、常に冷蔵庫に。今回はかけうどんに乗せて食べました。

粉末スープ コーンとカボチャのスープを常備。体調が悪いときにはスープがとてもありがたいです。

梅干し 大好きなので卵、納豆以上に必ず冷蔵庫に。体調をくずしたとき、少し回復してくると塩分がほしくなるのはわたしだけでしょうか。梅干しを出汁やお湯に入れてつぶしながら飲みました。

卵と納豆以外は、賞味・消費期限がかなり長いので、備蓄の考え方としてもいけそうです。

買い置き食材で過ごしてみた結果、今回の反省点は、「缶詰類はもう少し充実させておこう」「ご飯にかけるだけでいいレトルトも少し買っておこう」の２つでした。＜text：なまけるための片付け／花太郎（整理収納アドバイザー） https://note.com/namake_kataduke＞