予定を覚えてる・話題を繋ぐ・短文でも返す。これ、全部“本命サイン”です
なぜか彼だけ、あなたの小さな予定を覚えている。メッセージの話題が途切れそうでも、必ず何か返してくれる。これらは、彼があなたとのつながりを大切にしている「本命サイン」と見て間違いないでしょう。
予定を覚えてる＝あなたが彼の日常に入り込んでる
「明日出張だよね、気をつけて」「今日仕事大変な日だったよね」といった言葉が自然と出るのは、あなたのことをちゃんと記憶しているから。男性にとって本命女性には、生活の一部として存在が定着していくものです。
話題を続けるのは“あなたに気持ちがある”証拠
「そうなんだ」で終わらせずに、「それってどうだった？」「ちなみに…」と問いかけが続く。これは“距離を縮めたい心理”の典型的なサインです。男性は興味がない相手には、質問はほとんどしません。好奇心の強さは、本気度に比例しています。
短文でも返すのは“繋がりを切りたくない”から
忙しい日でも、スタンプ一つや短文だけでも返してくる。これは手抜きでも適当でもなく、“つながりを残す”ための行動。どんな形でもメッセージを返してくれるのは「あなたを放さない」という遠回しの意思表示でしょう。
今回挙げた男性の行動は全部“あなたが本命”のメッセージ。静かに続いていくやり取りの中に、彼の本気は確かに息づいています。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
