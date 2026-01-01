恋心を冷めさせる結果に。デート中に「やらない方がいいこと」
デート中の言動がきっかけで、男性の恋心を冷めさせてしまうことも。
そんな結果を招かないように、今回はデート中に「やらない方がいいこと」を紹介します。
マナー違反
デート中、食事中に大きな声で話したり、くちゃくちゃ音を立てて食べたり、下品な言動をしたりすると、男性の恋心は一気に冷めてしまうことも。
また、非常識と思える言動や「やってもらって当たり前」といった態度なども男性の恋心を冷めさせることにつながります。
スマホを頻繁にチェック
デート中はなるべくスマホを触らないように意識することも大事。
一方的な会話
好きな人に自分の魅力をアピールしようと一方的に話してばかりになっていませんか？
日常生活でも一方通行の会話をされると苦痛に感じるのと同じで、男性も話を聞いてばかりの状態にはうんざりしてしまうことも。
また、男性も同じように自分の魅力をアピールしたいと思っているはずなので、男性の話にもきちんと耳を傾けることを意識しましょう。
今回紹介した行動は無意識のうちにしてしまいやすい内容でもあるので、ぜひ注意していきましょうね。
