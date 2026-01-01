「私が壊れちゃう」不倫された女性が“まず守るべきもの”とは
夫の不倫が発覚した瞬間、怒りや悲しみ、不安が一気に押し寄せ、頭が真っ白になる女性は少なくありません。何を信じればいいのか分からず、感情が大きく揺れる時期こそ、最優先すべきものがあります。それは「答えを出すこと」ではなく、「自分の生活と心を守ること」。まずは土台を崩さない視点が必要です。
感情が荒れている時は“大きな決断”を急がない
不倫が発覚した直後は、正常な判断が難しくなるでしょう。離婚や再構築などの選択は、心が落ち着いてからでも遅くありません。今は結論を出す時期ではなく、感情の波をやり過ごす時期。決断を先送りにすることは、逃げではなく自分を守る行動です。
生活リズムを崩さないようにする
食事、睡眠、仕事、日常の役割。不倫発覚の衝撃で生活が乱れると、心の回復も遅れがちになります。完璧でなくていいので、最低限のリズムを保つことが大切です。生活が続いているという実感が、心を現実につなぎ留めてくれます。
独りで抱え込まずに“逃げ場”をつくる
夫に不倫されたショックは、想像以上に孤独を深めます。信頼できる人に話す、紙に書き出す、距離を取る時間をつくるなど、感情を外に出す場を確保しましょう。強くあろうと独りで抱え込んでしまうと、心はどんどん疲れてしまうものです。
不倫されたとき、最初に守るべきは“自分が壊れないこと”。答えは後からいくらでも考えられます。まずは生活と心を保ち、感情が落ち着く場所をつくることを意識していきましょう。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
