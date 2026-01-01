【生年月日占い】あなたの生年月日から導かれる《2026年の全体運》
新しい年を迎え、みなさんは2026年をどんな年にしたいと考えていますか？ あなたの思いがあなたの人生をクリエイトしていきます。それでは生年月日から導かれる《2026年の全体運》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア）
2026年のあなたのエネルギーは絶好調のとき。運気が一周する中で一番強い運気のときと言っても過言ではないでしょう。ぜひこのチャンスを活かしてあなたの夢を実現させてください。AIが普及する中でも、結局は何をするにも人との交流が必要となってきます。積極的にリアルで交流する機会をもち、人とのつながりを大切にしてみてください。あなたの活躍の場が広がっていくことでしょう。月運も味方してくれるのは、2・3・4・6・8・9・10月です。それ以外の月は停滞気味で現状維持となるためしっかりと運を掴みましょう。
2026年のあなたのエネルギーは小休止で現状維持のとき。運気が停滞しているからといってネガティブにならないで、2027年の強い運気のときに向けての準備期間としてください。何事も成功したり大きく飛躍するためには準備や助走はとても重要です。今までの勢いで進むのではなく、一旦今までの歩みを振り返り今後のためにエネルギーを貯めて、力を発揮するいざというときにしっかり備えてください。運気のバイオリズムを理解して最大限活かしましょう。健康管理も怠らずに懸念点はきちんと対処しておいてください。
Salasvan（サラスヴァン）
2026年のあなたのエネルギーは決断のときです。2024年から2026年の3年間は7〜８年後の実りを作るための種蒔きをするのに良いタイミングです。その基礎作りの最後の年となるため、ここでどれだけ種蒔きできるかがあなたの将来を左右する重要なときとなります。2027年は現状維持へと変化するため時間は限られています。思いっきりできる限りのことをしておいてください。将来の実りを豊作とするのはあなたの種蒔き次第です。ここで決断してスタートすることには大きなサポートがありスムーズにいくことでしょう。
Bloomie（ブルーミー）
2026年のあなたのエネルギーは成長のときです。今後の道を切り拓いていくためにも、興味のあることにはどんどんチャレンジしていってください。何事もやってみないと結果はわかりません。あれこれ考えるよりもとにかくやってみる精神でいきましょう。自分の中で制限を設けずに今までのあなたの常識にはない新しい扉を開いくときです。想像できないような全く新しい景色が広がることでしょう。自分の気持ちやワクワク感を大切に。運気の強いサポートで追い風にのってあなたのフィールドを広げていってください。
Ganarbien（ガナービアン）
2026年のあなたのエネルギーは5月までは停滞して現状維持のため油断は禁物ですが、6月には3年ほど停滞していた運気に終わりを告げて本格的に動き出します。心機一転、新しいスタートのときを迎えます。そのときに向けてしっかりと準備をしておいてください。ここから3年間が後に手にする実りを育てる大事な時間となります。まずは種蒔きが必要でしょう。お仕事運や新規開拓運があるため6月以降は新しいことにどんどんチャレンジしていきましょう。無限の可能性が広がっています。とにかく前進あるのみです。
Palansophie（パランソフィー）
2026年のあなたのエネルギーは現状維持のとき。しばしの忍耐が必要となりますが、運気は着実に上向き傾向にありますので心配無用です。ただし、まだ新しいことを始めたり動いたりするときではありません。2027年には徐々に運気があけてくるため、そのときに向けて準備をしていきましょう。今後の人生をどのようなものにしていきたいか？自分と向き合い、必要な勉強をしたり資格を取得したりするタイミングとしてよいでしょう。身の回りの整理整頓や断捨離もしておいてください。大事なものがはっきりしてくるでしょう。
Aulavignon（オーラヴィニョン）
2026年のあなたのエネルギーは運勢が一周してリセットのときを迎えています。リセットと言ってもすべてが無になり前と同じところに戻るわけではありません。螺旋階段のように少しずつあがっていくイメージでステージが変わっていくということです。人間力を試されるかもしれません。古い殻から抜け出し生まれ変わるように、古い価値観にしがみつくのではなく柔軟性が求められることでしょう。運気は弱く受け身であるためプライドや自己主張は控えて、流れに身を任せてみてください。自己変容のときです。
Parvie（パルヴィー）
2026年のあなたのエネルギーは動から静へと変化をし、現状維持のときです。今まで通りに動くのではなく慎重さが必要となるでしょう。あなたの思い通りに事が運ばなかったり思わぬことが起きても焦って方向転換するには時期尚早です。いろんなことが淘汰される時期と心得て期待は手放すことで穏やかに過ごせることでしょう。これから3年間は現状維持のときが続くため、今後の人生を見据えて学びの時間として有効活用してください。資格取得や学校に通うなど今まで後回しになっていた勉強に集中するとよいでしょう。
Surlouis（サールイ）
2026年のあなたのエネルギーは実りを享受するとき。あなたがこれまで努力してきたことが評価され報酬という形で実を結びます。また、強い運気のため交渉事にもよいときです。ただし、7月以降は徐々に運気が弱まるため、年の前半、特に2・4・5・6月が勝負のときです。2027年からしばらくは運気が停滞して現状維持となるため今できることややるべきことは早めに実行してチャンスを掴んでおいてください。悩んでいることや迷っていることもこのタイミングでクリアにしておくことが今後のためにとても大事なことです。
Devality（ディヴァリティ）
2026年のあなたのエネルギーは財運の年を迎えます。これまであなたががんばってきたことが報酬という形で見えてくるときです。これはあなたが数年前から築き上げてきたものの結果となります。種蒔きをして育ててこなければ何も手にすることはないでしょう。自分自身で実りを作るために今からでも行動を起こしてください。財運があるからといってギャンブルはおすすめできませんが、住む家を購入するなど将来につながる出費であればタイミングとしてありでしょう。長期的な視点で今後のプランをしてみてください。
Deviage（デヴィアージュ）
2026年のあなたのエネルギーはリスタートのとき。停滞していた運気は再び動き出しました。前向きに進んでいきましょう。特に、再びのチャンスがあるときです。全く新しいことよりも、2度目3度目の挑戦となるような以前あきらめてしまったことやうまくいかなかったことに再チャレンジするとうまくいきそうなときです。運気の強い後押しを味方にネガティブにならずにポジティブ思考でいきましょう。再会運もあるため昔懐かしい人やお世話になった方に連絡をしてみると思わぬご縁が再びつながる可能性大です。
Hanuexy（ハヌークシィ）
2026年のあなたのエネルギーは現状維持のとき。気持ちがふわふわと浮つきがちで判断力が鈍るときです。悩むことがあっても何かを決断したり新しい環境に変えるなど変化することは避けましょう。一時の感情で動いても運気は弱いため味方してくれないときと心得てください。焦って今答えを出す必要はありません。2027年はまた運気が動き強くなります。そのときを待って行動するようにしてください。自分で解決しようと思わずに信頼できる人のアドバイスに耳を傾けるとよいでしょう。考えすぎずにポジティブにいきましょう。
「目標を持つ」、「決心する」など自分の内なる声に耳を傾けつつ、決意も新たにしっかりとグランディングして、2026年も自分らしく輝いてくださいね。＜占い：「YUKI's風水」野口由起子＞