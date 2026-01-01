「もう疲れた…」を卒業。婚活が少し楽になる“マイルール”の作り方
婚活を始めた頃は前向きだったのに、気づけば「またダメだった」「正解がわからない」と疲れが先に立つ。そんな状態が続くと、出会いそのものがプレッシャーになってしまうものです。そこで大切になるのが、人に合わせすぎないための“自分ルール”。そこで今回は、婚活が少し楽になる“マイルール”の作り方を解説します。
「こうあるべき」を一度外してみる
年齢、条件、周囲の意見。婚活中は「こうしなきゃ」という情報はどんどん増えていきがちです。でも、その基準が自分を苦しめているなら要注意。単に理想を下げるのではなく、マイルールとして自分が無理なく婚活を続けられる基準を持つことから始めましょう。
判断基準は“楽だったかどうか”でいい
会話が盛り上がったか、条件が合ったかよりも、「終わったあと、どんな気分だったか」を優先するのもおすすめ。緊張しすぎなかった、変に背伸びしなくて済んだ、そんな感覚は婚活において大切な判断材料です。マイルールを“心の反応ベース”にすると、婚活は一気にシンプルになります。
続けられるペースを自分で決める
毎週会わなきゃ、すぐ結果を出さなきゃ。そう思うほど、気持ちはすり減っていきます。頻度や進め方は、人それぞれ。「このペースなら嫌にならない」という感覚を優先することが、結果的に良い出会いにつながりやすくなります。
婚活が苦しくなるのは、頑張りが足りないからではなく、自分に合わないやり方を続けているから。マイルールを持つことで、婚活は“評価される場”から“選び合う場”へと変わっていくはずです。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
