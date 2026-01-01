年明けこそ“下半身リセット”。１日５回【太もも＆お尻のシルエットが整う】簡単エクササイズ
太ももは張りやすいし、お尻は重力に逆らえなくなる。“大人の下半身”の悩みは、鍛え方を少し変えるだけで印象が変わり始めます。そこで取り入れたいのが、骨盤まわりを目覚めさせてラインを整えるピラティスの簡単エクササイズ【ヒップリフト】。姿勢のクセにも働きかけながら、太ももとヒップのシルエットづくりをサポートします。
ヒップリフト
（１）仰向けになって両ひざを直角に曲げて立て、両腕は手のひらを下に向けて体の横に添える
（３）横から見て肩と両ひざが一直線の状態になったら、息を吸って体勢を５秒間キープする
（４）息を吐きながら首から腰の順に背骨が少しずつ動いているのを感じながら腰を下ろしていく
（２）〜（４）を“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「両ひざの内側をくっつけたままで行うこと」、「キープ時は肩から腰が一直線になるようにすること」の２つがポイント。この小さな積み重ねが、きっと違う“鏡写り”につながるはずです。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
🌼下半身のシルエットが変わる。１日１セット【脚・腰・体幹をまとめて鍛える】簡単ポーズ