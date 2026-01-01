【２ヶ月で−２kg】寝る30分前に“スマホを置くだけ”。気持ちの乱れまで整う「簡単ダイエット習慣」
忙しい日は、スマホを手放す瞬間がほとんどなく、気づけば夜になっても気持ちが休まらない。そんな状態が続くと、ストレスからの食べすぎや睡眠の質低下につながり、体の重さが抜けにくくなることもあります。Iさん（38歳・広告代理店事務）もまさにその状態で、夜の間食が増え、体重がじわじわと増える悪循環に悩んでいました。そこで取り入れたのが、寝る前30分だけスマホを手放す習慣。たったそれだけでも、心と体のリズムが整い、２ヶ月で−２kgという変化につながったと言います。
スマホを“手放す時間”を先に決めると、夜の過ごし方が変わる
Iさんが意識したのは、「寝る30分前にスマホを置く」というシンプルなルールだけ。完璧に断つのではなく、ベッドサイドのテーブルに置き、通知をオフにするところから始めました。
最初は手持ち無沙汰だったものの、照明を落として深呼吸したり、軽くストレッチをしたりと、自然と“夜の過ごし方”が変化。画面に気を取られないことで気分が静かに整い、ベッドに入る頃には自然と眠りに向かえる日が増えていきました。
睡眠の乱れが整うと、食べ方や体の感覚にも良い変化が
この習慣を続けて２〜３週間ほどで、Iさんは「夜中に目が覚めにくくなった」「朝のだるさが軽くなった」と実感。その変化が、食べ方にも良い影響を与えました。
翌日の食欲が暴れにくくなったことで、甘い物への衝動が落ち着き、夜の間食も少しずつ減少。睡眠の質が上がると、ホルモンや代謝リズムが整い、“なんとなく食べてしまう”状況を防ぎやすくなるのがポイントです。体が休まることで疲労の蓄積も和らぎ、むくみやだるさの軽減にもつながりました。
“置くだけ”のゆるさが続けやすく、２ヶ月で−２kgへ
Iさんが続けられた最大の理由は、たまにできない日があっても気にしなかったこと。このゆるいルールが負担にならず、自然と習慣として根付いていきました。結果として、睡眠の質の向上と夜の食べすぎ防止が連動し、体重にも変化が表れたと言えそうです。
忙しい日ほど、意識的に“スマホを置く時間”をつくることで、気持ちの休まる時間が生まれます。寝る前30分だけスマホを離すという小さな行動が、明日の体を軽くする一歩になるはずなので、まずは今夜から試してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
