おしゃれのつもりが“おば見え”に？今すぐやめたい『時代遅れの冬バッグ』３選
冬コーデは、厚手ニットやウールコートなど“重ため素材”が主役。だからこそ、バッグの選び方ひとつで全体のバランスがガラッと変わります。気づかないうちに昔のクセが残っていたり、季節感優先で選んだバッグが“おば見え”の原因になったりすることも。そこで今回は、今では古く見えてしまう冬バッグを、すっきり大人見えする更新ポイントとともに紹介します。
毛足が長すぎるファーバッグは“子どもっぽさ”が強く出る
冬の定番として長く愛されたファーバッグですが、毛足が長くボリュームの出るタイプは今の大人コーデにはやや不向き。丸く膨らんだフォルムは全身コーデの重さを助長し、コートの厚みと重なって“もっさり”見えてしまいます。
▲毛足の長いファー・フリンジスエード・ラメ×チェーンのバッグは、冬コーデを重たく見せて“平成っぽい古さ”が際立つ組み合わせ
スエード×フリンジのショルダーは“平成の名残り”が強い
ブラウンやキャメルのスエード素材にフリンジがたっぷり付いたショルダーは、暖かみがある反面、一気に“昔の雰囲気”が漂うアイテム。特にロング丈のコートと合わせると、縦に揺れるフリンジが重心を下げてしまい、全身の動きが鈍く見えることも。
季節感を残しつつ今っぽく見せたいなら、スムースレザー×くすみカラーのシンプルなショルダーが正解。装飾控えめなデザインほど上品に仕上がります。
ラメやチェーンが目立つ“キラキラ系ミニバッグ”は昼間に浮く
年末の華やかなムードで惹かれるラメ入りバッグやチェーンが大きめのショルダーは、街中のデイリーコーデだとどうしても浮いて見えがち。冬の自然光の中では輝きが強く、コートスタイルに対して“頑張りすぎ感”が出てしまいます。
今の気分に寄せるなら、金具控えめ・マット質感の小ぶりバッグがちょうどいいバランス。光りすぎない素材は冬コーデの重さを中和し、静かに洒落感を底上げしてくれます。
冬のバッグ選びは「重さのコントロール」が鍵。もこもこ・フリンジ・キラキラなど、存在感の強いアイテムはどうしても全身のシルエットを重く引きずりがち。
▲短毛ファー・くすみレザー・金具控えめのハーフムーンバッグは、冬アウターに自然と馴染んで軽やかに見える今っぽい組み合わせ
まずは手持ちのバッグを見直して、素材と装飾を“軽やか”に更新してみてください。お気に入りの冬アウターも一気に今っぽくなり、自然と大人の余裕が漂う冬スタイルへ整います。＜text：ミミ＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
