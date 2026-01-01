【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月29日〜2026年1月4日｜総合運＆恋愛運TOP３
『受け入れるものを制限していきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
これまでの自分を変えていくために、まずは手に入れられないものを作っていくようです。全ての目に映るものを勝ち取ってしまうと不要な足の引っ張られが起きるので、それを避けていきます。仕事や公の場では周囲の人達の身勝手な行動に流され過ぎないようにするでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
一途さや真面目さをどう見せていけば、相手に伝わるかを工夫していくようです。届くことを重視して、自分が思う真剣さにこだわり過ぎないように気をつけていくでしょう。シングルの方は、トレンドに詳しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分のこだわりを絶対に曲げない時です。
｜時期｜
1月6日 自分を下げて見せる ／ 1月9日 楽になることがある
｜ラッキーアイテム｜
ファーストフード
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞