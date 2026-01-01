３ヶ月で−５kg＆肌つや復活！“パン断ち”から始める【ゆる糖質オフダイエット】のコツ
「朝は菓子パン、昼はサンドイッチ」--そんなパン中心の生活から、“パン断ち”を始めた会社員Yさん（36歳）。糖質制限のようなストイックさはなく、主食を少し見直しただけ。それでも３ヶ月で−５kg、肌つやも明らかに変わったそうです。そこで今回は、そんな気軽に始められて続けやすい【ゆる糖質オフダイエット】のコツを紹介します。
🌼ジム通いも筋トレもナシで−５kgに成功！夜だけ“糖質オフ”生活を３ヶ月続けた結果は…？
「パン断ち」で体が軽く！朝から感じた変化とは？
Yさんが最初に見直したのは、朝の菓子パン習慣。代わりにおにぎりやゆで卵、味噌汁などの“和食系朝ごはん”に切り替えたところ、１週間ほどで「朝から胃が軽い」と感じるように。「パンって無意識に重たいんだ」と実感したと言います。
実際、菓子パンやデニッシュ系に加えて、クリーム入りのサンドイッチや油分の多い惣菜パンなども、糖分・脂質が多く含まれがち。胃もたれや倦怠感の原因になりやすく、朝から体がどんより感じることもあるのです。
パン断ちだけで変化！“血糖値の波”が穏やかに
Yさんは特に糖質制限を意識したわけではなく、ただ「パンをやめる」と決めただけ。とはいえ、甘い菓子パンや惣菜パンをやめたことで、血糖値の急上昇が抑えられ、食後の眠気や“だるさ”が軽減。ドーナツなどのおやつも自然と欲しくなくなり、間食の回数が激減したといいます。
吹き出物が減少！？“肌つやUP”の意外な効果も
Yさんが「意外な変化だった」と言うのが、肌の調子。特にあご周りの吹き出物が目に見えて減少したとのことです。血糖値の急上昇を防ぐことは、インスリンの過剰分泌を抑えることにつながり、ホルモンバランスが整いやすくなるとされています。こうした内側からの変化が、結果的に肌つやにも良い影響を与えたのでしょう。
「完全な糖質制限は続かない」という人でも、“パン断ち”なら気軽にトライしやすいはず。いつもの主食を見直すだけでも、体の軽さや肌つやといった変化が現れるかもしれません。まずは朝のパンをやめるところから、あなたも【ゆる糖質オフダイエット】を始めてみませんか？＜監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞