年始は“頑張らない”がちょうどいい。 急なお出かけ・来客でも好印象な「大人の簡単ヘアアレンジ」
新しい年の始まりは、予定していたお出かけ以外にも、突然の来客や久々の再会が増えるもの。きちんと見せたいけれど「気合いを入れすぎるのは違う気がする」という日もあるでしょう。そこで今回は、そんな大人世代に向けて、頑張らないのに整って見える「大人の簡単ヘアアレンジ」を紹介します。
手ぐしで整えるだけ。“下準備”はラフでOK
まずはダウンの状態で、手ぐしで根本をふわっと起こすように整えるだけで準備は完了。ブラシをしっかり入れなくても、頭頂部に少し空気が入るだけで、髪が素直に動きやすくなります。
前髪は左右どちらかに軽く流し、顔まわりに一筋だけ残すと柔らかい雰囲気に。「ちゃんとして見えるのに優しい印象」が生まれ、リラックスして過ごしたい日にも馴染みます。
“低めのひとつ結び”で、急なお出かけや来客にも対応
髪を結ぶ位置は耳のラインより少し下が目安。高く結ぶと華やかになりますが、低めにすると落ち着きがでて、部屋着やワンマイルコーデとも好相性です。後れ毛は数本で十分。抜け感が出る一方で、清潔感もキープできます。
毛量が多い方は、結んだ後にゴムを軽く上下に動かし、結び目の“面”を小さく整えるとバランスが取りやすくなります。きちんとしすぎないのに、誰かに会っても安心できる仕上がりです。
外出なら毛先を“ワンカール”。清潔感と立体感が自然に上向く
外で人と会う予定がある日は、毛先だけワンカールを加えると一気にスイッチが入ります。巻きすぎる必要はなく、毛先が少し内側に沿う程度で十分。横顔に立体感が生まれ、清潔感が引き立ちます。
ヘアオイルを１滴だけ手に馴染ませ、毛先中心にすべらせればツヤが出すぎる心配もありません。「頑張った」よりも「ちょうどいい」質感に。新年の空気に馴染む、軽やかな印象になります。
今回紹介したひとつ結びアレンジは、丁寧に作り込まない方が今っぽい見え方になるのが特長。急な予定に追われやすい年始こそ、ぜひ方法を味方にしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼ふわっと動くだけで印象が変わる。“おば見え”を回避する【大人のゆる巻きヘアアレンジ】