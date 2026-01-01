１週間続けるだけで「お腹の見た目が変わる」。１日10分【腹筋集中エクササイズ】
体温を上げようと基礎代謝が高まる寒い季節はまさにダイエットに最適なシーズンです。そこで今回は、アメリカで話題を集める【腹筋集中エクササイズ】を紹介。１日10分行うだけでOKでにも関わらず「１週間続けるだけでお腹の見た目が変わる」と評判を呼んでいます。
話題の腹筋集中エクササイズの気になる内容は？
話題の腹筋集中エクササイズが、こちら。見事なくびれウエストのデイジー・キーチが実践しているエクササイズで、これまでになんと6000万回以上も再生されています。
・道具は不要＆誰でも取り組める簡単さが魅力
気になるエクササイズの内容は、クランチ、バイシクルキックス、ジャックナイフ、ロシアンツイスト、つま先タップ、バイシクルクランチ、シザーキックス、リバースクランチ、バタフライキックスといった基本的な腹筋エクサイズをそれぞれ１分間行うというもの。１つ１つの動きの間には数秒間の休憩を挟みますが、基本的には10分間腹筋を鍛え続ける形になります。
普段から腹筋を鍛えていない方にとって最初はなかなかキツいですが、日々続けていくうちに「できるようになっていく」そうです。
なお、この腹筋集中エクササイズを実際にやった人からは、効果があったという声が続々。デイジーによれば「効果を実感したいならできるだけ毎日行うのがおすすめ」とのことですが、まずは週数回でもOKなので、ぜひデイジーのような美しいくびれウエストをめざして取り組んでみてくださいね。