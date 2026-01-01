Ado、初出演の“THE FIRST TAKE”で「うっせぇわ」披露「非常に緊張しました」
23歳の歌い手Adoが“THE FIRST TAKE”の新企画であり、1年の最初の日に行う一発撮りのパフォーマンスセッション“V/S THE FIRST TAKE”に、AdoとAdoがプロデュースを手掛ける4人組アイドル・ファントムシータの2組で出演した。Adoは“THE FIRST TAKE”初出演となる。
Adoはメジャーデビュー楽曲「うっせぇわ」を披露。“THE FIRST TAKE”ver.の新たなアレンジが加わったサウンドとして届けられる。以下は、“THE FIRST TAKE”出演に関するAdoのコメントだ。
◆ ◆ ◆
「今回、私Adoとファントムシータが“THE FIRST TAKE”に出演させていただきましたが、やはり一発勝負ということで、非常に緊張しました。ですが、この緊張感の中だからこそ、普段のライブとは違うパフォーマンスができたのではないかと思っております」
──Ado
◆ ◆ ◆
■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞
7月4日(土) 神奈川・日産スタジアム
7月5日(日) 神奈川・日産スタジアム
open16:00 / start18:00
▼チケット
・VIP席￥30,000(消費税込み／VIPグッズ&特典付き)
・SS席￥20,000(消費税込み／特典付き)
・ファミリー席￥15,000(消費税込み)(着席指定席)
・S席￥15,000(消費税込み)
・A席￥10,000(消費税込み)
・A席(着席指定席)￥10,000(消費税込み)
・B席￥7,000(消費税込み)
・車椅子席\15,000(消費税込み)
※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
※1申込につき4枚まで
※ファミリー席限定 4枚まで
※車椅子席は2枚まで
◯特定興行入場券：本公演は“チケット不正転売禁止法”の対象になります。電子チケット限定・購入時同行者登録必須(入場時チケット分配必須)。ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット(親子揃った状態であれば同時入場可)。
【有料会員サイト「Adoのドキドキ秘密基地」会員3次先行受付】
受付期間：2025/12/29(月)10:00〜2026/1/12(月/祝)23:59
ローソンチケット(抽選)
https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com
【オフィシャルSNSチケット2次先行受付】
※S席・A席・B席・車椅子席のみ受付
受付期間：2025/12/29(月)10:00〜2026/1/12(月/祝)23:59
ローソンチケット(抽選)
https://x.com/ado_staff
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
関連リンク
◆Ado レーベルサイト
◆Ado オフィシャルX
◆Ado オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Ado オフィシャルTikTok
◆Ado オフィシャルLINE