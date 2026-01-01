23歳の歌い手Adoが“THE FIRST TAKE”の新企画であり、1年の最初の日に行う一発撮りのパフォーマンスセッション“V/S THE FIRST TAKE”に、AdoとAdoがプロデュースを手掛ける4人組アイドル・ファントムシータの2組で出演した。Adoは“THE FIRST TAKE”初出演となる。

Adoはメジャーデビュー楽曲「うっせぇわ」を披露。“THE FIRST TAKE”ver.の新たなアレンジが加わったサウンドとして届けられる。以下は、“THE FIRST TAKE”出演に関するAdoのコメントだ。

◆ ◆ ◆

「今回、私Adoとファントムシータが“THE FIRST TAKE”に出演させていただきましたが、やはり一発勝負ということで、非常に緊張しました。ですが、この緊張感の中だからこそ、普段のライブとは違うパフォーマンスができたのではないかと思っております」

──Ado

◆ ◆ ◆

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞

7月4日(土) 神奈川・日産スタジアム

7月5日(日) 神奈川・日産スタジアム

open16:00 / start18:00

▼チケット

・VIP席￥30,000(消費税込み／VIPグッズ&特典付き)

・SS席￥20,000(消費税込み／特典付き)

・ファミリー席￥15,000(消費税込み)(着席指定席)

・S席￥15,000(消費税込み)

・A席￥10,000(消費税込み)

・A席(着席指定席)￥10,000(消費税込み)

・B席￥7,000(消費税込み)

・車椅子席\15,000(消費税込み)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※1申込につき4枚まで

※ファミリー席限定 4枚まで

※車椅子席は2枚まで

◯特定興行入場券：本公演は“チケット不正転売禁止法”の対象になります。電子チケット限定・購入時同行者登録必須(入場時チケット分配必須)。ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット(親子揃った状態であれば同時入場可)。

【有料会員サイト「Adoのドキドキ秘密基地」会員3次先行受付】

受付期間：2025/12/29(月)10:00〜2026/1/12(月/祝)23:59

ローソンチケット(抽選)

https://ado-dokidokihimitsukichi-daigakuimo.com

【オフィシャルSNSチケット2次先行受付】

※S席・A席・B席・車椅子席のみ受付

受付期間：2025/12/29(月)10:00〜2026/1/12(月/祝)23:59

ローソンチケット(抽選)

https://x.com/ado_staff

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

