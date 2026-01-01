【ひらがなクイズ】4語に共通する2文字は？ 日常の風景に隠れた言葉がヒントです
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、移動中や食事中など、私たちが毎日どこかで目にしたり口にしたりしている言葉が集まりました。言葉の「頭」に入るリズムを意識して、正解を導き出してくださいね。
□□かえ
あお□□
□□まき
□□もの
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「のり」を入れると、次のようになります。
のりかえ（乗り換え）
あおのり（青海苔）
のりまき（海苔巻き）
のりもの（乗り物）
今回は、電車やバスを「乗る」に関連する言葉と、食卓を彩る「海苔（のり）」に関連する言葉が絶妙に混ざっていました。同じ「のり」という音でも、漢字に直すと「乗」と「海苔」という全く異なる世界が広がります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
