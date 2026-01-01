「キャラのチョイスが絶妙」なだぎ武、“通すぎる”コスプレ姿を披露！「渋すぎｗ」「尊いです」
お笑いタレントのなだぎ武さんは12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。2025年を締めるコスプレを披露しました。
【写真】なだぎ武、“通すぎる”コスプレ姿！
「これ実写版、狙ってますね！」なだぎさんは「冬コミケが盛り上がってる中 今年最後のコスプレは『都市伝説解体センター』の富入さんに致しました」とつづり、4枚の写真を投稿。都市伝説をテーマにした人気ミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』のキャラクターで、警視監・富入順蔵（とみいりじゅんぞう）のコスプレ姿を披露しています。写真を比べると、1枚目と2枚目のニヒルな笑みや3枚目と4枚目の顔をしかめた表情もそっくりです。
コメントでは「年末のオタク魂を燃やす姿、尊いです」「おお、ラストコス渋すぎｗ」「ほんとになだぎさんの芸は細かくて好き」「選ぶ所が通すぎるなぁ」「これ実写版、狙ってますね！」「なだぎさんはキャラのチョイスがホント絶妙」など、称賛の声が多数寄せられています。
ディランが12年ぶりに登場！12月26日の投稿では、なだぎさんの代表的な持ちネタでもある、人気海外ドラマ『ビバリーヒルズ高校白書』の登場人物ディラン・マッケイの日本語吹き替え版モノマネを12年ぶりにテレビ番組で披露することを報告したなだぎさん。ディランは、1月2日放送のお笑いバラエティ番組『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）に登場します。ファンからは「元祖ビバリーヒルズ笑」「たくろうのネタで欲しなってたから助かる」「M-1でたくろーのネタ視たとき真っ先にディランがよぎった人は私だけじゃないはず」「たくろうとコラボ間違いない」などの声も寄せられています。(文:福島 ゆき)
