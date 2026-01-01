伊野尾慧らドラマ『50分間の恋人』チームの「格付け」結果発表 キャストの絆より深まる「二流芸能人」
正月恒例のABCテレビ・テレビ朝日系番組『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』が1月1日に放送され、同局系日10新ドラマ『50分間の恋人』（1月18日スタート、毎週日曜 後10：15）から、Hey! Say! JUMP・伊野尾慧、木村多江、高橋光臣の3人が「チーム 50分間の恋人」として出演した。
【写真】『50分間の恋人』キャストの「格付けチェック」真剣な姿 ドラマ場面カットも
収録前に、「多江さんと光臣さんについていきます、頑張ります！（伊野尾）」、「外す自信がありま…せん！（高橋）」、「ドラマ(50分間の恋人)を観ていただくために頑張ります！（木村）」と意気込み、６つのジャンルのチェックからなる当番組に挑んだ一同。
恒例のチェック「ワイン」では見事正解。1問目で幸先のいいスタートを切ったが、次のチェックでは不正解。その後も、ドラマでは元夫婦で今では仲の悪い社長同士という役どころの木村と高橋が挑んだ、チェック「弦楽八重奏」では奇しくも同じ解答をあげ、息ぴったりな様子を見せるものの、結果は不正解。
そんな中、伊野尾と高橋で挑戦したチェック「オーケストラ」では、2人で検討の末、伊野尾の導き出した解答のAをチームとしての解答に決定。しかし、結果発表のタイミングになってもAの部屋には「チーム 50分間の恋人」しかいない状況に。このハラハラの展開の中、結果は見事正解で、スタジオが大盛り上がりのファインプレーとなった。
「チーム 50分間の恋人」の最終結果は「二流芸能人」となってしまったものの、番組を通してキャストの絆がより深まった。
ドラマ『50分間の恋人』は、伊野尾と松本穂香がW主演。AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていきます。しかし2人は互いに、元夫婦の社長・恭平（高橋）と志麻（木村）が公私混同でいがみ合い、熾烈な業績争いを繰り広げているライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。
