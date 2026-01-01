ツーハッチLeeneシリーズに新色登場♡自然な谷間を叶える注目ブラ

補正力とデザイン性を両立したインナーブランドとして注目を集めるツーハッチ。中でも自胸を活かした谷間メイクで人気のLeeneシリーズから、待望の新色が登場します。12/17(水)12:00よりオンラインサイトにて販売開始となるのは、女性らしさを引き立てるニュアンスカラー。毎日身につけるものだからこそ、気分が上がる一枚を選びたい大人女性にぴったりです♡

フルールシャワーブラの魅力

フルールシャワーカシュクールブラは、刺繍レースをバックベルトまで贅沢にあしらった高級感のあるデザインが特徴。補正ブラでありながら、ランジェリーとしての美しさも妥協しません。

カシュクール仕様でレースを交差させることで、バストを自然に中心へ寄せ、くっきりとした谷間を演出。デイリーにも特別な日にも活躍する一着です。

ノンワイヤーで叶う美胸設計

Leeneノンワイヤーシリーズは、L字構造を採用し、ワイヤーなしでも理想的な谷間を実現。

バストを中心へ引き寄せるレースアップデザインに加え、カップ裏には伸びにくい生地を使用し、デコルテをふっくらリフトアップします。

さらに脇高設計とU字バックで、脇や背中のムダ肉をしっかりホールドし、後ろ姿まで美しく整えてくれます。

全11色展開の新色ラインナップ

今回新たに加わるのは、やわらかな印象のペールグレーと肌なじみの良いピンクベージュ。

既存のチャコールグレー、ブラック、グレイッシュブルー、グレージュ、プラム、スモークピンク、テラコッタ、ライラック、ブルーグレーと合わせて全11色展開です。

《Leene》フルールシャワーカシュクールブラ&ショーツ



価格：4,380円～

サイズ：A70～G75(カラー：チャコールグレー／ブラック／グレイッシュブルー／グレージュ／プラム／スモークピンク／テラコッタ／ライラック／ブルーグレー／ペールグレー／ピンクベージュ)

新色で楽しむLeeneの美胸時間

気分やファッションに合わせて選べるカラーバリエーションは、ランジェリー選びの楽しさを広げてくれます。ツーハッチのLeeneシリーズは、快適さと美しさを両立したい女性の心強い味方。

新色が加わった今こそ、自分らしい一枚を見つけてみてください♪毎日のインナーが変わるだけで、自然と自信も高まるはずです。