¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¡×¿Íµ¤³ÊÆ®²È¥«¥Ã¥×¥ëà¥é¥Ö¥é¥ÖáÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¤ÈÊ¿ÅÄ¼ù¤¬³¤³°¥Ð¥«¥ó¥¹
¥Ó¡¼¥Á¤ÇàÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥Èá
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëà¥«¥Ã¥×¥ëá¤Î³¤³°¥Ð¥«¥ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢à²µ½÷ºÂ¤Î»¦¤·²°á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÊ¿ÅÄ¼ù¡£RIZIN¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¤È¥¿¥¤¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¢¥×¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä2¿Í¤Ç¿åÍá¤Ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡2¿Í¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£