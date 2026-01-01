¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡Û¶å½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¡¦¹Ó°æ¿òÇî¡¡º¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤Ç2026Ç¯½é¾Ð¤¤¡ª
¡¡Ê¡²¬¡¦¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç£±£²·î£³£°Æü¤«¤é£³Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Æ£±¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î£±Æü¡¢£±£²£Ò¤Ç£Óµé·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Ó°æ¿òÇî¡Ê£´£·¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬Í¥¾¡¡££²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤òºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ÇÄù¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£²£¶Ç¯ºÇ½é¤Î£Óµé¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢£±£±£Ò¤Î£Áµé·è¾¡¤ÏÃÏ¸µ¿·¿Í¤ÎÈøÌîæÆ°ì¡Ê£²£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬£³Ï¢¾¡¤Î´°Á´£Ö¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯ºÇ½é¤Î£Óµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·è¤á¤ëÀï¤¤¤Ï¡¢¶å½£ºîÀï¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¡¦¹Ó°æ¿òÇî¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï£±ÈÖ¼Ö¤ÎËÌÄÅÎ±Íã¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ°ËÆ£ñ¥ÇÏ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢°ËÆ£¡½ËÌÄÅÎ±¡½¹Ó°æ¡¢»³ÅÄµ×ÆÁ¡¢Ä®ÅÄÂÀ²æ¡½ÊÒ²¬íìÇ·¡½¶¶ËÜ¶¯¤Ç¼þ²ó¡£Ä®ÅÄ¤¬Áá¤á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¶å½£¤òÍÞ¤¨¤ëµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤¬¡¢°ËÆ£¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢Ã¥¼è¤ËÀ®¸ù¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿Ä®ÅÄ¤¬»Ä¤ê£±¼þ¤ÇºÆÅÙ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â¡¢ËÌÄÅÎ±¤¬£±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼«ÎÏ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤¢¤È¤Ï¹Ó°æ¤¬»³ÅÄ¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ò»¡ÃÎ¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¡¢¿·½Õ£Ö¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¾¡¼Ô¤ÏÆ±¤¸¶å½£¤Î¸åÇÚ£²¿Í¤ò¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈÖÁÈ¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÈÈÖ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë£·¼ÖÎ©¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¶å½£Àª¤Ë£±ÈÖ¼Ö¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬£Ç£±¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£ºòÇ¯¤Ï£±£±·î¾®ÁÒ£Ç£±¶¥ÎØº×¤ÇÀä¹¥°Ì¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¥×¥í£²£·Ç¯ÌÜ¡¢£Ó£±¡Ê£ÓÈÉ´Þ¤à¡Ë¾º³Ê¤·¤Æ£²£µÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡£
¡¡²Å±ÊÂÙÅÍ¤Î£ÓÈÉ¾º³Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¶å½£·³ÃÄ¡£º£Ç¯¡¢¶å½£ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¾®ÁÒ¶¥ÎØº×¤È£²·î·§ËÜ¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Î£Ç£±¤¬£²³«ºÅ¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¹¥µ¡¤È¤¤¤¨¤ë¡£·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ø¡½¡½¡£¤¢¤é¤æ¤ë¾ò·ï¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ÆÈá´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£±£Ò¤Î£Áµé·è¾¡¤ÏÃÏ¸µ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÈøÌî¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤êÀè¹Ô¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¸µÆü·èÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁ°Áö¤Î¼è¼ê¤ËÂ³¤¤¤Æ£²¾ì½êÏ¢Â³´°Á´£Ö¡£¼¡Áö¤Î£²£µÆü³«Ëë¤Î¾®ÅÄ¸¶¤ÇÆÃÊÌ¾ºµé¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£²²ó¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö£±¤«·îÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡££³¡¦£³¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ê¤Î¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤Çà£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤ËÄ©¤à¡£