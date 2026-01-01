「今朝も揺られてます」増田英二氏、年賀イラストを投稿
1月1日 公開
マンガ「今朝も揺られてます」などを手掛ける増田英二氏は1月1日、自身のXにて年賀イラストを投稿した。
ポストには「2026年が皆さまにとって充実した1年となりますように」というコメントとともに、電車の座席に隣り合って座るなゆと彦一、そして彼らを見守る乗客たちのイラストが添えられている。
明けましておめでとうございます！！
２０２６年が皆さまにとって充実した１年となりますように。
今年も１年間よろしくお願いいたします！！ pic.twitter.com/JlQcSw7Upz- 増田英二@１０月８日「今朝も揺られてます」第３巻発売！ (@eiji_masuda_) December 31, 2025
🎍謹賀新年🎍- 「今朝も揺られてます」公式@最新3巻10月8日発売！ (@Kesa_yura3) January 1, 2026
2025年もたくさんの応援とご感想ありがとうございました！
2026年も彦一となゆの恋模様を
一緒に見守っていただけるとうれしいです❣
本年もどうぞよろしくお願いいたします。https://t.co/BNfyoNJEgL pic.twitter.com/58oDx9yj7W
(C)増田英二（秋田書店）2024