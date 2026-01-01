「BLACK LAGOON」25th ＆「ヨルムンガンド」20th企画進行中！2026年はダブル周年イヤーに
1月1日 発表
小学館は1月1日、サンデーGX編集部のXアカウントにて、マンガ「BLACK LAGOON（ブラック・ラグーン）」及び「ヨルムンガンド」周年記念企画の準備が進行中であることを明らかにした。
2026年で広江礼威氏による「BLACK LAGOON」は25周年、高橋慶太郎氏による「ヨルムンガンド」は20周年を迎える。「BLACK LAGOON」の企画についてはサンデーGX本誌、ロアナプラ観光協会にて順次公開予定となっている。
