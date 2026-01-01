チェルシー、マレスカ監督の退任を発表…双方合意のもと契約解除「チームにとって最善の選択肢であると判断」
プレミアリーグのチェルシーは1月1日、指揮官を務めるエンツォ・マレスカ監督の退任を発表した。
ここまで19試合を消化したプレミアリーグで8勝6分5敗を記録し、勝ち点「30」の5位につけているチェルシー。首位アーセナルとの勝ち点差は「15」にまで拡大しており、12月はリーグ戦7試合で1勝のみにとどまるなど、9年ぶりの王座奪還を狙う“ブルーズ”は苦しい時期を過ごしている。
すると先月31日、複数の現地メディアがマレスカ監督退任の可能性を報道。1月の戦績が去就に影響を与えると伝えられており、早期での成績改善が必須との見方を示していた。
そんななか、チェルシーはクラブ公式サイトで、「双方合意のもとで袂を分かった」とマレスカ監督の退任を発表。昨夏に開催されたクラブワールドカップでチェルシーを世界一に導いた指揮官に対して感謝を示しつつ、「チャンピオンズリーグ出場権獲得を含む4つの大会で重要な目標が残されている中で、エンツォとクラブは変化を加えることがシーズンを立て直すためにチームにとって最善の選択肢であると判断した。エンツォの将来の幸運を祈っている」と退任理由を説明している。
