生きるのがスムーズに。

2026年になりました。新しいことに挑戦したいなーって人も、昨年に引き続きがんばりたいなって人もいらっしゃるでしょう。いい1年にしたいですね。

でも、人生はそう簡単にはいかないもの。やらなきゃいけないことがいっぱいあって、うまくいかない…悩む。少なくとも自分の人生は悩んで、迷ってばかりです。

ちょっとしたことで悩んで、手が止まる・何もできない…ってけっこうなストレスじゃないですか？ 時間はどんどん過ぎていきます。

だから昨年に身につけた「悩んだ瞬間にAIに投げる」という習慣がめちゃくちゃ効きました。

テキストでも音声入力でも何でもいいから、頭にあることをAIにぶちまけて、

「今、〇〇についてこう思ったんだけど、なんだかモヤモヤします。どう思いますか？」 「ここまで考えたんだけど、ぼくの代わりに続きを考えてくれない？」

みたいに言うだけです。これだけで悩みが別のものに変化し、頭が切り替わります。自然と癖になってたって人もいるかもしれません。

AIに言えば「悩みのループ」が終わるワケ

すべての悩みがムダとは言いません。迷った経験が、将来生きることは確かにある。でも、「あ、なんかこの悩みは何も生まなくない？」ってのがうっすらわかるとき、ないですか？

自分はそういう感じのときに「頭の中で2回、同じロジックや結論を繰り返したら、ループしてる（悩んでる）からAIに言っちゃう」というルールを設けています。

「AIなんて間違ったことも言うし、頼りにならない」と思うかもしれません。でも、この習慣の目的は「正しい答え」をもらうことではないのがポイント。答えをもらうこと自体に意味があるのです。

・出てきた答えが良ければ、そのまま採用して動く ・違うなと思えば、「自分はこう思う」と反論する。最低でも思考の流れが変わる

AIの「一応の答え」は、脳を「悩み（停滞）」から「判断（行動）」へ、強制フェーズシフトさせます。AIは自分とは別の存在、客観化そのものです。スマホを開けばすぐに、悩みは「解決すべきプロジェクト」に変えられます。

