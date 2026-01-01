そのまま真似させてーーッ！【無印良品】40・50代のサマ見え！「タートルネックコーデ」

一枚でもレイヤードでも冬コーデで活躍する、タートルネックのトップスやワンピース。定番アイテムゆえに、つい着こなしがマンネリ化しがち。大人コーデのサマ見えを狙うなら、今回紹介する【無印良品】のタートルネックアイテムを使った、上品な着こなしを参考にしてみて。

縦ラインを強調する美シルエットコーデ

【無印良品】「洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

ブラウン系のロングコートに、リブタートルネックセーターを合わせたスタイル。タックパンツもすっきりとしたシルエットで、縦ラインを強調できそうな組み合わせです。落ち着きがありながらもダークに寄らない色づかいが魅力で、大人コーデをセンスよく格上げできそう。

ワンピースに仕込むだけでコーデに差がつく

ネイビーのワンピースに、リブタートルネックセーターをレイヤードした着こなし。シンプルなワンピースも、首元に色と素材の変化を加えるだけで冬らしさがプラス。アクセサリーを最小限に抑えればきちんと見えやすく、コーデを考える時間のない忙しい日にも頼りになりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@myo様（yoの前に半角アンダーバー3つ、後に2つ）様、@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M