同じ猫とは思えないほどの成長ぶりとベストライフ

野良猫として生まれる

野良猫のコロニーで誕生した「ベイリー」の日々は、まさしくバトルそのものでした。

寒さ、空腹、食べ物をめぐる喧嘩。そんな過酷な野良生活を送るベイリーの小さな体は病気に侵され、日に日に弱っていきました。目に光はなく、息も絶え絶えで、あと何日持つのかわからないくらいに衰弱しています。

里親との出会い

そんなある日、救いの手が差し伸べられます。地元で野良猫の保護活動をしている人が、立っているのもやっとなベイリーを保護し、動物保護施設へと運んでくれたのです。

その日、ベイリーは生まれて初めて安心して眠ることができました。

気持ちよさそうに寝ている姿からリラックスしているのが伝わります♪

そしてすぐに、一時預かりの里親さんの元に預けられました。

この時、重度の皮膚感染症、呼吸器感染症などの健康問題を抱えていたベイリーでしたが、彼の生きようとする力が回復を助けました。

食事はもりもり食べ、目薬や服薬などにもおとなしく従い、毎日一歩ずつ確実に回復していったのです。

治療のために被毛を剃られたベイリーはちょっと痛々しいですが、もうすぐ綺麗な被毛が生えてくることでしょう。

永遠の家族に

そして、ベイリーの回復を近くでずっと見守ってくれた一時預かりの里親さんが、ベイリーを永遠の家族としてお迎えしてくれることになりました！ベストライフの始まりです。

今ではあの小さく弱々しかった子猫の面影は消え、ふわふわで健康的でとても元気な家猫に成長しました。

おもちゃで遊ぶのが大好き！

同じ猫ちゃんとは思えないほど立派に成長したベイリーは、大好きな家族と一緒に穏やかに過ごしています。

まとめ

里親さんが永遠の家族に迎える決心をしたのは「人間を信頼し、小さな体で生きようと必死で戦う姿をそばで見て、ただの保護ではなく愛と信頼のストーリー」だと感じたからだそうです。

まさしく愛の影響力でセカンドチャンスをゲットしたベイリーが、いつまでも幸せに暮らせますように。

ベイリーの驚きの変貌はこちら

